Generation 2 des Apple-Lexus - Fotos zeigen aktualisierte Fahrzeuge

Seit fast drei Jahren werden regelmäßig Apple-Fahrzeuge durch die Straßen geschickt - allerdings keine von Apple entwickelten Autos, sondern mit Apples Sensortechnik versehene, handelsübliche Fabrikate. 2014 fielen zunächst auf Apple zugelassene Dodge-Vans auf, die Kamera- und Sensoraufbauten auf dem Dach mitführten. Apple selbst lüftete damals das Geheimnis um die rätselhaften Vans und erklärte, es handle sich um Fahrten, die zur Verbesserung von Apple Maps durchgeführt werden. Wo sich die Fahrzeuge momentan befinden, lässt sich auf einer eigens geschalteten Seite nachsehen.Allerdings gibt es noch eine zweite Fahrzeug-Flotte, die von Apple betrieben wird - nur im Raum San Francisco und auch mit erheblich weniger Autos. Es handelt sich um Wagen des Typs Lexus RX450h, ergänzt um zahlreiche Sensoren an Front, Heck, den Seiten sowie auf dem Dach. Zwar bestätigte Apple nie, was es mit den weißen Lexus-SUVs auf sich hat, ein Blick in öffentlich einsehbare Dokumente gibt jedoch Klarheit. Apple zählt zu den 30 Unternehmen, die auf öffentlichen Straßen selbstfahrende Autos testen dürfen und meldete dafür besagte Lexus-Modelle an.Offensichtlich sind die Forschungen in eine neue Phase übergegangen. Jüngsten Bildern zufolge änderten sich die Sensor-Aufbauten nämlich maßgeblich. Auf dem Dach der Fahrzeuge thront nun eine imposante Sensor-Apparatur, die anscheinend alle Aufgaben der zuvor rundherum angebrachten Elemente erfüllen kann. Der fotografierte Lexus befand sich auf einem Parkplatz in Sunnyvale - also jenem Vorort von San Francisco, der angeblich Apples Zentrale der Automobil-Entwicklung ist. Apple ergänzte die Lexus-Flotte um 2016/2017er Modelle des Lexus, zuvor kam nur die 2015er Baureihe zum Einsatz. Die ersten beiden Bilder zeigen, wie die Fahrzeuge bislang aussahen, auf der dritten und vierten Aufnahme, veröffentlicht von MacRumors, ist die neue Anordnung zu sehenDen letzten Berichten rund um Apples Auto-Ambitionen zufolge lautet das Ziel nun nicht mehr, ein Apple-Auto in Eigenregie auf den Markt zu bringen. Essenzielle Technologie für selbstfahrende Autos zu entwickeln sei jedoch weiterhin von großem Interesse für Apple. Dazu zählen auch neuartige Autobatterien, wie es im Juli hieß (siehe ).