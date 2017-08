iTunes: Apple will 4K-Filme für 20 Dollar verkaufen

Knackpunkt: Wird es teuer oder nicht?

Einigung in letzter Minute?

Es gilt inzwischen als weitgehend sicher, dass Apple im September eine neue Generation des Apple TV vorstellen und damit erstmals auch 4K-Video unterstützen wird. Was hardware-seitig bereits gelöst ist, bedarf aber noch einiger weiterer Vorbereitung. Erst vor wenigen Tagen hatte Bloomberg gemeldet, Apples Verhandlungen mit den Rechteinhabern seien gerade erst angelaufen, weswegen das 4K-Angebot im iTunes Store zunächst nur sehr übersichtlich ausfalle. Gleichzeitig diskutiere Apple mit den großen Studios, in welcher Form auch aktuelle Kinofilme in den Store zu bringen wären. Nun legt das Wall Street Journal mit einer weiteren Meldung nach und berichtet, es gebe noch einige Differenzen zu klären - eine davon sei die Preisgestaltung.Apple möchte verständlicherweise zum Verkaufsstart des Apple TV 5 auch ein ausreichendes Sortiment an 4K-Filmen und Serien im iTunes Store führen. Den Angaben zufolge peilt Apple an, 4K-Filme für rund 20 Dollar zu verkaufen und somit denselben Preis zu wählen, der momentan für aktuelle HD-Filme anfällt. Kunden erhielten damit bei gleicher Preisstruktur wesentlich mehr Bildqualität - 4k-fähige Endgeräte einmal vorausgesetzt. Den Studios hingegen sei dies zu wenig, so das Wall Street Journal. Die Forderungen aus Hollywood lautet derzeit, mindestens fünf bis zehn Dollar Aufschlag zu verlangen, sodass ein neu im Store erscheinender Film zwischen 25 und 30 Dollar kostet. Gemeint sind damit keine Kinofilme direkt nach Kinostart, sondern jene Streifen, die nach Kino-Ausstrahlung in die Zweitverwertung gehen.Für Apple wäre es nicht ungewöhnlich, in letzter Minute noch eine Einigung mit Rechteinhabern zu erzielen. Beim Start des iBook Stores gab es zum Beispiel wenige Tage vorher noch keine Partner. Laut Wall Street Journal sind "einige Hollywood-Vertreter" nicht mit an Bord, was darauf hindeutet, zumindest mit manchen Studios Verträge abgeschlossen zu haben. Der Bloomberg-Meldung von letzter Woche zufolge verhandelt Apple zweigleisig: So laufen direkte Gespräche mit den Studios, um Inhalte für den iTunes Store anzubieten. Gleichzeitig verhandelt Apple aber auch mit Anbietern wie Netflix, sodass zumindest Streaming-Portale und Sender ihre 4K-Inhalte via Apple TV anbieten.