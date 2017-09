Der Event-Ablauf beginnt - Apple Store offline!

Es gibt nur sehr wenige Hersteller, die es sich leisten können, einfach für ein paar Stunden den kompletten Online Store zu deaktivieren. Bei Apple zählt dies hingegen zum festen Ablauf an Tagen mit neuer Hardware. Mit großer Sicherheit wäre es möglich, Neuerungen auch ohne Abschalten der Seiten in den Store zu bringen - was bei kleineren Änderungen, die Apple nur per Pressemitteilung ankündigt, normalerweise auch der Fall ist. Allerdings ist sich Apple der großen medialen Wirkung bewusst, wenn als Vorbereitung auf Produkte der Store für einige Stunden nicht zur Verfügung steht. Dies ist ab sofort der Fall. Wer momentan ein beliebiges Apple-Produkt über Apple.com kaufen möchte, muss sich in Geduld üben. Stattdessen ist der wohlbekannte Schriftzug zu sehen, man aktualisiere den Store gerade - und der Kunde möge bitte später noch einmal vorbeisehen.Dass der Store temporär nicht erreichbar ist, zeigt, dass zumindest ein neues Produkt schon heute verfügbar ist. Üblicherweise bleibt der Store online, sofern es nur Ankündigungen gibt oder sich Hardware nicht (vor)bestellen lässt. Anders als beim letzten Mal gibt Apple diesmal keine Uhrzeit an, ab wann das Store-System wieder bereitsteht - dies hatte aber ohnehin nicht einmal ansatzweise gestimmt.Welche Hardware am heutigen Abend erscheint, ist weitgehend klar. Hätte es noch weiterer Hinweise bedurft, so offenbarte Apple in dieser Nacht höchstselbst, welche Produkte auf der Agenda stehen (siehe diese Meldung ). Als sicher galt ohnehin schon, zwei neue iPhone-Baureihen zu sehen - den direkten Nachfolger des iPhone 7 sowie das ganz neue iPhone X Edition. Ebenfalls gerechnet wurde mit der dritten Generation der Apple Watch, die vorab aufgetauchten Grafiken zufolge über einen LTE-Chip verfügt. Das Apple TV steht genauso vor einer Neuauflage wie der iPod touch. Zum letzten verbliebenen iPod gab es nicht nur eine Nennung auf Apples Support-Seite, auch eine neue Hardware-ID war in der iOS-GM aufgetaucht.