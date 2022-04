Apple Arcade: Sechs Neuzugänge im April – unter anderem Sonic Dash+ und Moonshot

"Sonic Dash+" und "Gear.Club Stradale" ab 8. April

Hardcore-Gamer, die immer die neuesten Titel zocken wollen, belächeln gelegentlich Apple Arcade. Wer hingegen auf Vielfalt setzt, Klassiker liebt und diese vornehmlich auf iPhone, iPad oder Apple TV spielen möchte, ist mit dem Abo-Service des kalifornischen Unternehmens in aller Regel bestens versorgt. Apple baut das Angebot zudem kontinuierlich aus. Schon bald kommen sechs neue Spiele hinzu, die wie alle anderen werbefrei sind und keine In-App-Käufe erfordern.Ab 8. April steht mit Sonic Dash+ ein weiterer Klassiker in Apple Arcade zur Verfügung. Im Mittelpunkt des "Endless Runner" aus dem Hause SEGA steht natürlich die 1991 erstmals aufgetauchte Kultfigur Sonic the Hedgehog. Auseinandersetzen müssen sich der blaue Igel und seine Freunde darin unter anderem mit den altbekannten Widersachern Dr. Eggman und Zazz, welche bereits in "Sonic Lost World" ihr Unwesen trieben. Am gleichen Tag erscheint in Apples Spiele-Abonnement zudem Gear.Club Stradale . Die Rennsimulation spielt in der Toskana, die Strecken führen jeweils von einer "wunderschönen Villa", so das Entwicklerstudio Eden Games, durch die dortigen Landschaften. Die Autosammlung lässt sich kontinuierlich erweitern, darüber hinaus ist gelegentlich ein Aufenthalt in der eigenen Werkstatt erforderlich, um die Fahrzeuge immer weiter zu verbessern.Erheblich ruhiger kann man es bei zwei weiteren Neuzugängen angehen, die Apples Ankündigung im App Store zufolge am 15. April erscheinen. Pro Snooker & Pool 2022+ ist ein realistisches Billard-Spiel für iPhone und iPad. In einer 3D-Umgebung stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, etwa diverse Tische sowie verschiedene Varianten wie Snooker, 8-Ball und Blackball. Gespielt werden kann nach den offiziellen Regeln, aber auch weitgehend frei. Bausimulator 2+ stellt den Spieler vor die Aufgabe, ein Bauunternehmen zu gründen und sich dabei selbst ans Steuer von mehr als vierzig Fahrzeugen zu setzen, Kräne zu bedienen und Beton zu gießen. Dabei gilt es, verschiedene Aufträge abzuarbeiten und der eigenen Firma so zu stetigem Wachstum zu verhelfen. Moonshot - Reise nach Hause ist ein Schleuderabenteuer im Weltall. Das physikbasierte Rätselspiel erscheint am 22. April. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Protagonisten Moon Pi, welcher mithilfe von Schleudermechanismen und Navigationsrätseln durch das Universum wandert. Dabei gilt es, das Ziel mit so wenigen Zügen wie möglich zu erreichen. Bei Prune+ steht ein Baum im Zentrum des Geschehens. Die digitale Pflanze wächst im Sonnenlicht, wenn man auf die richtige Art und Weise über das Display wischt. Tief im Boden ist zudem eine Geschichte versteckt. Das ebenfalls am 22. April erscheinende Spiel verfügt über ein minimalistisches Design und meditative Musik. Das Abonnement von Apple Arcade kostet monatlich 4,99 Euro, der erste Monat ist kostenlos. Im Rahmen einer Aktion auf Otto.de lässt sich der Gratiszeitraum derzeit sogar auf vier Monate ausweiten.