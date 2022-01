Microsoft will Activision+Blizzard kaufen – größte Übernahme im Spielemarkt

Microsoft will Activision+Blizzard kaufen

Microsoft will Xbox Game Pass erweitern

Der Spielehersteller Blizzard ist auch vielen Apple-Anhängern ein Begriff – besonders in der Vergangenheit erschienen viele Spiele des Game-Studios auch für den Mac. Gegründet wurde Blizzard im Jahr 1991 – der Erfolg stellte sich Mitte bis Ende der 90er mit Titeln wie Warcraft, Warcraft II, Diablo und StarCraft ein. Im Jahr 2004 veröffentlichte Blizzard World of Warcraft, welches sich zu einem durchschlagenden Hit entwickelte und fast 20 Jahre nach Erscheinen noch mit Erweiterungspaketen fortgeführt wird.Im Jahr 2007 schloss sich Blizzard mit dem 1979 gegründeten Spielehersteller Activision zusammen. Activision verfügt durch Zukäufe und Eigenentwicklungen über viele bekannte Spielereihen wie zum Beispiel Call of Duty, Crash Bandicoot und Guitar Hero.Nun wurde bekannt, dass Microsoft offensichtlich sein eigenes Spieleportfolio erweitern will: Der Redmonder Konzern will Activision+Blizzard übernehmen – und zwar für die Rekordsumme von 68,7 Milliarden Dollar. Wenn der Kauf stattfindet, handelt es sich hierbei um die bisher größte Übernahme in der Spielebranche. Bei Microsoft wie auch bei Activision+Blizzard sollen alle Gremien bereits der Übernahme zugestimmt haben.Microsoft ist schon seit vielen Jahren bestrebt, den Konzern deutlich zu diversifizieren: Microsoft will nicht länger nur ein Hersteller von Betriebssystemen und Office-Software sein, sondern auch in Wachstumsmärkten wie Cloud-Hosting und Spieledienste mitmischen. Bereits im vergangenen Jahr erwarb Microsoft den Spielehersteller Bethesda, bekannt für Titel wie The Elder Scrolls, Fallout, Doom und Quake.Mit dem Xbox Game Pass betreibt Microsoft einen Spiele-Abo-Dienst – ähnlich wie Apple Arcade: Gegen eine monatliche Gebühr erlangt der Kunde Zugriff auf einen großen Katalog an Games. Bereits kurz nach der Übernahme von Bethesda standen viele Spiele aus dem Portfolio über den Xbox Game Pass zum Download bereit – und es ist zu erwarten, dass nach der Übernahme von Activision+Blizzard auch viele Spiele über den Game Pass angeboten werden.