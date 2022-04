Kurz: Apple Maps mit Echtzeitwarnungen (US) +++ Angry Birds Classic ist zurück

Angry Birds Classic: Altes Spiel, alte Preise, neue Engine

Oft erscheinen Apple-Dienste zunächst nur in den USA im vollen Funktionsumfang, um dann erst mit Verspätung in weiteren Ländern zur Verfügung zu stehen. Das ist bei Apple Maps nicht anders, denn sowohl die Überarbeitung des Kartenmaterials auch die "Look Around"-Aufnahmen gaben ihr Debüt in unmittelbarer Umgebung des Apple-Hauptquartiers. Apple hat nun eine weitere Funktion eingeführt, welche aktuell ebenfalls lediglich innerhalb der Vereinigten Staaten aktiv ist. So zeigt die Karten-App fortan sogenannte HAAS-Warnungen an. Dabei handelt es sich um ein System, das von Einsatzfahrzeugen verwendet wird und in Echtzeit Gefahrensituationen übermittelt. In Zusammenarbeit mit Safety Cloud will Apple diese Meldungen in Zukunft für Apple Maps anbieten – und zwar ohne Verzögerung direkt nach Auftreten. Nicht nur Unfälle oder blockierte Straßen tauchen dadurch sehr schnell auf, Staus oder Baustellen zählen genauso zum Umfang der angezeigten Störungen.Einmalzahlung, keine InApp-Käufe, kein Abo, nur 99 Cent – das Geschäftsmodell klingt nach den Anfangstagen des App Stores. Auch wenn sich bald zeigte, dass mit 60 Cent netto pro Lizenz kaum nachhaltige Entwicklung zu bestreiten ist, dominierten genau diese Angebote eine ganze Weile den frühen App Store. Rovio hat sich nun noch einmal zurückbesonnen und bietet in mehrfacher Weise Nostalgie. Ab sofort gibt es nämlich wieder Angry Birds Classic , die Neuauflage eines Titels, der einst auf kaum einem iPhone 3G oder 3GS fehlen durfte. Zum Einsatz kommt zwar eine neue Engine, ansonsten will Rovio aber alles beibehalten haben, was den Reiz des Spiels ausmachte. Wer sich zum Abonnentenkreis von Apple Arcade zählt, ist allerdings nicht die Zielgruppe – dort gibt es bereits Angry Birds Reloaded mit zusätzlichen Charakteren und weiteren Levels. Auch die Reloaded-Version orientiert sich sehr stark an der 2009er Version, entscheidet man sich jetzt zusätzlich für "Classic", bietet das keinen Mehrwert. Die ursprüngliche Classic-Version hatte es übrigens rund zehn Jahre gegeben, trotz verschiedener Sequels blieb das Ur-Game bis 2019 im Store.