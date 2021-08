Apple Arcade: "Temple Run" bald in der Spiele-Flatrate enthalten, Tetris Beat ist jetzt verfügbar

Geheimnisvolle Rätsel in einem antiken Tempelreich

"Tetris Beat" steht in Apple Arcade zur Verfügung

"Temple Run" gehört auf iPhone und Android-Smartphones zu den erfolgreichsten Spielen der vergangenen zehn Jahre. Das Jump'n'Run-Game wurde mehr als eine Milliarde mal heruntergeladen und ist mit mehr als 50 Millionen Spielern in Apples Game Center eines der meistgenutzten Spiele auf iDevices. "Temple Run: Puzzle Adventure" ist bald in der Spiele-Flatrate des iPhone-Konzerns enthalten.Bei der Ausgabe von "Temple Run" für Apple Arcade handelt es sich der Beschreibung im App Store zufolge allerdings nicht um einen "Endless Runner". Vielmehr geht es darum, etliche Match-3-Puzzles zu lösen. Diese bringen den Spieler auf die Spur eines antiken Tempelreichs, welches zahlreiche Geheimnisse birgt. Im Mittelpunkt von "Temple Run: Puzzle Adventure" steht die Archäologin und Abenteurerin Scarlett Fox. Sie muss sich vielen Rätseln stellen, um mysteriöse Hindernisse überwinden und ihren Weg fortsetzen zu können."Temple Run: Puzzle Adventure" (App Store: ) läuft auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac. Erforderlich sind mindestens macOS 11.0, iOS/iPadOS 13.0 beziehungsweise tvOS 13.0. Das Spiel steht laut den Angaben im App Store ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung. Den genauen Erscheinungstermin hat Apple bislang nicht bekanntgegeben. Erfahrungsgemäß dauert es nach der Ankündigung jedoch nicht mehr allzu lange, bis ein in Apple Arcade enthaltenes Spiel zum Download freigegeben wird.Drei Wochen nachdem Tetris Beat erstmals in der Apple-Arcade-Sektion des App Store auftauchte, ist die neue Version des Klassikers jetzt in der Spiele-Flatrate des iPhone-Konzerns enthalten. Am Grundprinzip des erstmals im Jahr 1984 erschienenen Klötzchen-Puzzles hat sich natürlich nichts geändert, allerdings hat das Entwicklerstudio N3TWORK das Game mit einer starken musikalischen Komponente versehen. 18 Songs umrahmen den Aufbau der Blöcke, der Beschreibung zufolge sollen monatlich neue Stücke hinzukommen. Wer über AirPods Pro oder AirPods Max verfügt, kann die atmosphärische Musik während des Spiels sogar in Spatial Audio genießen. Das Abonnement von Apple Arcade kostet monatlich 4,99 Euro, der erste Monat ist kostenlos. Im Rahmen einer Aktion auf Otto.de lässt sich der Gratiszeitraum derzeit sogar auf vier Monate ausweiten.