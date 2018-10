2018er iPad Pro: Erneut Hinweise auf USB-C-Anschluss

Die Hinweise auf einen USB-C-Anschluss beim neuen iPad Pro verdichten sich. Nachdem schon frühere Berichte – darunter das bekannte Apple-Orakel Ming-Chi Kuo – Apples Pläne andeuteten, beim 2018er iPad Pro keinen Lightning-Connector mehr zu verwenden, meldet Macotakara jetzt das gleiche. Mehrere Zubehöranbieter bestätigten demnach bereits Apples Wechsel zu USB-C beim iPad Pro.USB-C soll laut bisherigen Berichten auf jeden Fall für die Unterstützung eines zusätzlichen Produkttyps sorgen: 4K-Displays. Nutzer können demzufolge 4K-HDR-Videos an externe Displays weitergeben. Es ist nicht bekannt, ob sich wegen des Anschlusswechsels künftig auch externe Festplatten oder andere Speichermedien wie USB-Sticks mit dem iPad Pro nutzen lassen. Viele Nutzer fordern schon seit Längerem die Öffnung des iPad Pro für mehr Speichermedien, da dies dem Tablet mehr Einsatzbereiche ermöglichen könnte.Mit dem Schritt zu USB-C ließe sich praktischerweise die Hardware-Schnittstelle des Tablets mit MacBook oder MacBook Pro vereinheitlichen. Das iPad Pro und neuere Apple-Rechner hätten damit den gleichen Stecker. Apple präsentiert die 2018er Modelle des iPad Pro am 30. Oktober in New York (ab 15 Uhr MEZ).

