Apple kündigt Oktober-Event an: "There’s more in the making"

New York, nicht Cupertino



Vier der Einladungsgrafiken Vier der Einladungsgrafiken

Im Zeichen des Macs...

...und des iPads

In der Gerüchteküche galt es seit Wochen als sicher, nun erfolgt die offizielle Bestätigung von Apple. Nachdem es im vergangenen Jahr kein Oktober-Event gab, lädt Apple 2018 wieder zu einer zweiten Herbst-Veranstaltung ein. Das Event am 30. Oktober trägt den Titel "There’s more in the making" und findet entgegen aller Erwartungen nicht im Steve Jobs Theater des Apple Park statt.Stattdessen wählte Apple das Howard Gilman Opera House in New York. Die Uhrzeit ist daher auch etwas ungewöhnlich – "10:00 a.m. Eastern Time" entspricht 15 Uhr bei uns. Die von Apple verschickten Einladungskarten zeigen verschiedene Motive – allesamt Varianten des Logos. Dass der in Scheiben geschnittene Apple eine Andeutung auf den modularen Mac Pro sein soll, wie es direkt allerorts spekuliert wird, scheint dann aber doch weit hergeholt.Während sich für Apples alljährliche September-Veranstaltung die Bezeichnung "iPhone-Event" eingebürgert hat, spricht man beim Oktober-Großereignis vom "Mac-Event". Seit mehr als zehn Jahren ist der Oktober nämlich sehr oft der Mac-Monat – auch in jener Zeit, als Apple im September noch die Musik-Events veranstaltete. In der übernächsten Woche dürfte es daher erneut mehrere wichtige Mac-Neuerungen geben. Zu den sicheren Kandidaten zählen MacBook bzw. MacBook Air – letzteres soll erstmals ein Retina-Display erhalten. Widersprüchliche Angaben kursieren allerdings, ob Apple beide Baureihen bestehen lässt oder nur noch eine Serie günstigerer Notebooks anbietet. Auch ein überarbeiteter Mac mini, Bloomberg sprach kürzlich von einer kompletten Neuausrichtung des Konzepts, gilt als recht wahrscheinlich. Rätselraten herrscht indes, ob sich Apple erstmals zum kommenden Mac Pro sowie den versprochenen Cinema Displays äußert. Keine Gerüchte kursierten bezüglich aktualisierter iMac-Modelle.Unzählige Hinweise hatten in den letzten Monaten darauf hingedeutet, dass beim iPad große Umstellungen anstehen und Apple auch das Tablet von Touch ID auf Face ID umstellt. Damit einher geht ein fast randloses Display und die grundsätzliche Formensprache des iPhone X. Zudem hieß es mehrfach, Apple wolle von Lightning auf USB-C umsteigen. Nachdem das neue iPad kein Thema auf dem September-Event war, gilt die Vorstellung auf der "There’s more in the making"-Veranstaltung als sicher. Die jüngsten iPad-Gerüchte finden Sie in dieser Meldung: