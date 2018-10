2018er iPad Pro: Renderbilder zeigen kantiges Gehäusedesign

iPad Pro wird kantig



Die Bekanntgabe von Apples wahrscheinlich noch im Oktober stattfindenden Hardware-Event lässt zwar weiterhin auf sich warten, doch zumindest sind neue Renderbilder aufgetaucht, die mutmaßlich das 2018er iPad Pro zeigen. Zu sehen ist ein fast rahmenloses Display-Design mit kantigem Randbereich, dafür aber ohne Homebutton.Auf einem der Bilder ist das iPad Pro zu sehen, wie es mit Backcover und Ständer aussieht. Anders als beim iPhone X, iPhone Xs und iPhone Xs Max gibt es trotz des praktisch rahmenlosen Front-Designs keine Display-Kerbe auf der Oberseite. Der dünne Randbereich des Tablets bietet demzufolge wohl genug Stauraum, um die iSight-Kamera und die FaceID-Sensoren unterzubringen.Zudem wird das 2018er iPad Pro einer weiteren Darstellung zufolge schlanker als die 2017er Modelle. 5,86 Millimeter dünn soll Apples kommendes Flagship-Tablet sein. Die nach wie vor hervorstehende Kamera ist in dem Wert nicht eingerechnet. Zum Vergleich: Die „Dicke“ des aktuellen 10,5-Zoll-Modells beträgt 6,1 Millimeter, beim größeren 12,9-Zoll-Pro sind es 6,9 Millimeter.Auch beim Gehäuserand gibt es eine Änderung. Statt des in den letzten Jahren verwendeten abgerundeten Designs kommen die Seitenbreiche des neuen iPad Pro kantig daher und erinnern zum Beispiel an das iPhone SE. Apple würde damit die neue Generation des iPad Pro optisch deutlich vom preisgünstigeren iPad (2018) und den aktuellen iPhones abgrenzen. Zu den anderen bisherigen Gerüchten – darunter der Wegfall von Lightning zugunsten von USB-C oder ein neuer Magnetic Connector – geben die Renderings nichts preis.Ursprünglich gelangten die Bilder per Tweet von Ben Geskin ins Internet. Geskin ist bekannt für seine Render-Leaks zu noch nicht veröffentlichten Apple-Produkten. Inzwischen ist der Tweet allerdings verschwunden. Was Geskin dazu bewogen hat, seine Twitter-Nachricht ohne weiteren Kommentar zu löschen, ist nicht bekannt.