macOS Monterey: Voraussetzungen für 3D-Audio und den Modus „Stimmisolation“

Apple bringt 3D-Audio auf den Mac

3D-Audio über AirPods: ARM-Mac erforderlich

Neue Mikrofonmodi nur für 2018er Macs oder neuer

Mit 3D-Audio verspricht Apple ein besonders immersives Klangerlebnis: Musik und Filme, deren Ton entsprechend abgemischt wurde, klingen bei aktiviertem „Spatial Audio“ ungleich dynamischer. Apple stellt diese Funktion nicht nur professionellen Anwendern zur Verfügung: So unterstützen auch die neuen AirPods 3 die räumlichen Klänge, sofern der Nutzer ein kompatibles iPhone oder iPad sein Eigen nennt. Der Mac weiß bislang nichts mit 3D-Audio anzufangen – das ändert sich aber ab dem 25. Oktober: Dank macOS Monterey erhalten auch Apple-Rechner dieses Feature. Wer allerdings ein älteres Modell hat, muss gegebenenfalls einige Abstriche in Kauf nehmen.Wer 3D-Audio nutzen möchte, muss nicht notwendigerweise zu Kopfhörern greifen. Zwar spendiert Apple sämtlichen AirPods-Modellen mit Ausnahme der AirPods 2 dieses Feature, doch auch ausgewählte kabelgebundene Ohrhörer sind in der Lage, ein 3D-Klangfeld dieser Art wiederzugeben. Damit nicht genug: Auch die internen Lautsprecher des Macs sind mit macOS 12 imstande, 3D-Audio wiederzugeben – Apple nennt vor allem FaceTime-Gespräche als Anwendungsgebiet. Doch selbst dann, wenn der Mac zu den von Monterey unterstützen Geräten zählt, müssen Nutzer mit etwaigen Einschränkungen rechnen.Wer 3D-Audio in allen erdenklichen Anwendungsszenarien nutzen möchte, kommt um einen aktuellen Mac nicht herum: Nur Rechner mit M1-, M1-Pro sowie M1-Max-Chip unterstützen das Feature via AirPods, interne Lautsprecher sowie kabelgebundene Kopfhörer. Bei den Notebooks mit Intel-Chips muss es sich um ein Modell aus dem Jahr 2018 oder neuer handeln, um in den Genuss von 3D-Audio zu kommen. Diese Geräte liefern den Sound allerdings nicht an Bluetooth-Kopfhörer. Bei Intel-iMacs aus dem Jahr 2018 oder neuer sieht die Lage noch unerfreulicher aus: Räumliche Klänge erreichen Nutzer dieser Modelle ausschließlich über kabelgebundene Ohrhörer.Die bereits aus iOS 15 bekannten Mikrofonmodi „Stimmisolation“ sowie „Breites Spektrum“ sind ebenfalls nicht mit älteren Geräten kompatibel: Laut Apple kommen diese Funktionen lediglich bei 2018er Macs oder neuer zum Tragen. Aktiviert der Anwender die „Stimmisolation“, so blockiert das System störende Hintergrundgeräusche. „Breites Spektrum“ sorgt für den gegenteiligen Effekt und macht möglichst alle Geräusche für den Gesprächspartner hörbar.