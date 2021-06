3D-Audio: iOS 15 und macOS 12 sollen Stereoklängen räumliche Tiefe verleihen

"Spatialise Stereo" simuliert 3D-Audio

Simulierter Raumklang nicht nur für Apple Music

Aktivierung im Kontrollzentrum von iOS, iPadOS und macOS

Abonnenten von Apples Musikstreamingdienst stehen seit dem Beginn der diesjährigen World Wide Developers Conference etliche Songs und Alben in 3D-Audio zur Verfügung. Das Angebot entsprechend produzierter Inhalte soll in den nächsten Monaten und Jahren stetig wachsen, wird aber naturgemäß nur einen geringen Anteil am Gesamtumfang von Apple Music haben, das derzeit rund 70 Millionen Stücke umfasst. Der iPhone-Konzern führt mit iOS 15 und macOS 12 aber ein Feature ein, welches dreidimensionalen Klang auf iPhone, iPad und Mac simuliert.Die Funktion trägt der Namen "Spatialise Stereo" und ist bereits in der aktuellen Entwickler-Beta des kommenden Betriebssystems für iPhone und iPad enthalten. Das Feature ist nicht auf Inhalte von Apple Music beschränkt, sondern steht systemweit zur Verfügung. Es lässt sich demzufolge auch mit anderen Streamingdiensten, lokal auf Smartphone oder Tablet gespeicherten Stücken sowie eigenen Medienbibliotheken etwa auf einem Mac oder einer Netzwerkfestplatte nutzen. Eine wichtige Einschränkung gibt es allerdings: Um in den Genuss des simulierten Raumklangs zu gelangen, sind AirPods Pro oder AirPods Max vonnöten.Die Wiedergabe von echtem 3D-Audio setzt voraus, dass die jeweiligen Musikstücke bereits im Studio entsprechend aufgenommen und abgemischt wurden. Verfahren wie das von Apple beim hauseigenen Streamingdienst unterstützte Dolby Atmos beinhalten dann – vereinfacht ausgedrückt - neben den Stereosignalen für links und rechts zusätzliche Spuren für die räumliche Tiefe, also vorn und hinten. Durch den geschickten Einsatz von Technik und spezielle Chips sind Apples AirPods Pro und AirPods Max in der Lage, dem Hörer diesen 3D-Eindruck in realitätsnaher Weise zu vermitteln. Bei "Spatialise Stereo" hingegen wird der vermeintliche Raumklang durch Algorithmen erzeugt, welche lediglich in Stereo vorliegende Songs entsprechend modifizieren und so den 3D-Effekt simulieren.Aktivieren lässt sich "Spatialise Stereo" sowohl in iOS 15 und iPadOS 15 als auch macOS 12. Sind AirPods Pro oder AirPods Max mit dem jeweiligen Gerät gekoppelt, muss man zunächst die Wiedergabe eines beliebigen Stereo-Stücks starten. Anschließend öffnet man das Kontrollzentrum und hält den Finger auf den Schieberegler für die Lautstärke beziehungsweise klickt darauf und hält die Maustaste gedrückt. Nach kurzer Zeit erscheint ein Button mit der Beschriftung "Spatialise Stereo", den man dann antippt oder anklickt, um die Funktion zu aktivieren. Ersten Berichten von Reddit-Nutzern zufolge ist die Qualität des virtuellen Raumklangs überraschend gut, reicht aber naturgemäß nicht an jene von echtem 3D-Material heran.