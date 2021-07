3D-Audio und interne Lautsprecher: Liste kompatibler iPhones und iPads wird kürzer

3D-Audio auch mit internen Lautsprechern möglich

Zahl der kompatiblen iPhones und iPads wird kleiner

Zweite Änderung des Support-Dokuments

Die Zahl der Alben, welche auf Apples Musikstreamingdienst in 3D-Audio mit Dolby Atmos zur Verfügung stehen, ist bislang noch überschaubar. In den kommenden Monaten und Jahren dürfte das Angebot aber stetig wachsen. Zudem sollen iOS 15 und macOS 12 mithilfe einer speziellen Technik allen Stereoklängen räumliche Tiefe verleihen können.Wer mit iPhone, iPad oder Mac in den Genuss dreidimensionaler Musik kommen will, gleichgültig ob nativ oder simuliert, greift naturgemäß zu Kopfhörern, etwa AirPods Max, oder Hörstöpseln wie AirPods Pro. Zahlreiche Smartphones und Tablets aus Cupertino können 3D-Audio aber auch mit ihren internen Lautsprechern wiedergeben. Eine Liste der Geräte, die dazu in der Lage sind, veröffentlichte Apple kurz nach der Einführung des Features auf Apple Music nebst einer detaillierten Anleitung zur Nutzung.Das entsprechende Support-Dokument hat Apple jetzt aktualisiert – und wer genau hinschaut, stellt fest: Die Zahl der kompatiblen iPhones und iPads hat sich erheblich verringert. Auf der bislang lediglich in englischer Sprache verfügbaren überarbeiteten Webseite ist nicht mehr wie bisher die Rede vom iPhone XR und neueren Smartphones (mit Ausnahme des iPhone SE). Vielmehr benötigt man mindestens ein iPhone XS, um 3D-Audio mit den integrierten Lautsprechern wiedergeben zu können. Auch etliche iPads sind weggefallen: Anders als bisher von Apple bekanntgegeben, unterstützen iPad mini 5, iPad 6, iPad 7 und iPad 8 das Raumklang-Feature nicht auf ihren eingebauten Schallwandlern. Benötigt werden demzufolge ein iPad Air der vierten Generation, ein iPad Pro 11" oder ein iPad Pro 12,9" der dritten Generation.Zu den Gründen für diese Änderung äußert sich Apple nicht. Es handelt sich bereits um die zweite Aktualisierung des Support-Dokuments zum Thema 3D-Audio. Kurz nach der Freischaltung des Features auf Apple Music war auf der Webseite noch die Rede davon, dass alle Apple-Smartphones ab dem iPhone 7 dreidimensionale Klänge mithilfe ihrer Lautsprecher wiedergeben könnten. Wer eines der jetzt entfallenen Geräte nutzt, muss für 3D-Audio zu kompatiblen Kopf- oder Ohrhörern greifen oder einen Dolby-Atmos-fähigen AV-Receiver einsetzen.