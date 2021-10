iPhone 14: Bleibt Apple der Notch doch treu?

iPhone 14 weiterhin mit Display-Kerbe – und ohne Touch ID im Display?

Bisherige Gerüchte zum iPhone 14

Die Gerüchte zum iPhone 14 nehmen allmählich an Fahrt auf. Nachdem Apple-Leaker Jon Prosser und Bloomberg-Journalist Mark Gurman bereits große Designänderungen und neue Features ankündigten, relativiert ein neuer Hinweis die in Aussicht stehenden Neuerungen etwas. Anders als von Prosser prognostiziert verabschiede sich Apple aller Voraussicht nach nicht von der Display-Kerbe.Das iPhone 14 setze demnach weiterhin auf die Notch, die seit ihrer erstmaligen Verwendung im iPhone X (2017) für kontroverse Diskussionen unter Apple-Nutzern sorgt. Eine neue Lösung wie das von Android-Geräten bekannte "Punch-Hole-Design" (kleine, runde Kameraeinfassung im Display) sei für die nächste iPhone-Generation nicht zu erwarten.Die einzige diesbezügliche Änderung könnte eine weitere Verkleinerung der Kerbe sein, nachdem die Notch beim iPhone 13 im Vergleich zu den Vorgängermodellen bereits etwas kompakter wurde. Zudem sei nicht mit einem im Display verbauten Fingerabdrucksensor zu rechnen. Vorherige Gerüchtemeldungen stellten Touch ID als neue Panel-Funktion in Aussicht.Die Meldung stammt von einem inzwischen gelöschten Weibo-Beitrag – über den dazugehörigen Account @PandaIsBald kamen vor einiger Zeit bereits akkurate Hinweise zum Präsentationszeitpunkt des iPad 9 (das Apple auf dem iPhone-Event im September vorstellte) in Umlauf.Noch vor der Veröffentlichung des iPhone 13 kündigte Jon Prosser umfangreiche Neuerungen beim iPhone 14 an. Im Gegensatz zum iPhone 13 biete die 2022er iPhone-Generation umfangreiche Änderungen – sowohl beim Design als auch bei den Features. Dazu gehöre unter anderem der Wegfall der Notch. Stattdessen setze Apple auf eine Punch-Hole-Kamera im Display. Wenig später sprach auch Mark Gurman von einem kompletten Redesign beim iPhone 14.Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo berichtete ebenfalls von Apples Punch-Hole-Plänen – jedoch seien diese voraussichtlich nur für die Pro-Modelle bestimmt. So könnten die Nicht-Pro-Varianten des iPhone 14 weiterhin eine Display-Kerbe haben. Was sich Apple schlussendlich für das iPhone 14 überlegt, bleibt abzuwarten – nachdem sich das Unternehmen beim iPhone 13 aber vornehmlich für Modellpflege ohne bahnbrechende Änderungen entschied, dürfte die nächste iPhone-Generation definitiv wieder größere Neuerungen bereithalten.