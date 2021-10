Bericht: iPhone 14 Pro (Max) erhält bis zu 2 TB Speicher

iPhone 14 Pro (Max) mit bis zu 2 TB Speicher?

ProRes als Speicherfresser

Es gibt wohl kaum Anwender, die sich über eine großzügigere Speicherausstattung ihres iPhones nicht freuen würden. Bei der aktuellen Baureihe trägt Apple dem Bedarf nach größeren Kapazitäten Rechnung: So sind es mittlerweile sogar beim Einstiegsmodell 128 GB, bis zu 512 GB bieten das iPhone 13 und iPhone 13 mini. Bei der Pro-Varianten steht Käufern eine weitere Option zur Auswahl: Bis zu 1 TB Speicher sind möglich. 2 TB sind bislang nur bei Macs und dem iPad Pro möglich, was sich ab der nächsten iPhone-Generation vielleicht ändert.Einem neuen Bericht von DigiTimes zufolge könnte das Unternehmen dem iPhone 14 sogenannten „QLC“-Speicher spendieren. Dieser weist aufgrund seiner hohen Dichte geringe Produktionskosten auf. Ähnlich sieht das die chinesische Seite MyDrivers : Sie behauptet, dass dieser Schritt mit einem 2-TB-Modell beim nächsten iPhone einhergehe, schweigt sich aber über nähere Details aus. Angesichts der aktuellen Gegebenheiten gilt es aber als unwahrscheinlich, dass Apple so viel Speicher abseits der Pro-Versionen verbaut. Für ein iPhone 14 Pro (Max) wäre eine solche Entwicklung aber durchaus sinnvoll: Vor allem das ProRes-Format ist enorm speicherhungrig.ProRes wird mit iOS 15.1 im iPhone 13 Pro (Max) Einzug halten – Apple zieht hier bereits Grenzen: So unterstützt das 128-GB-Modell lediglich Aufnahmen in 1080p; besser ausgestattete Varianten verstehen sich hingegen auf 4K mit 30 fps. Diese Einschränkung mag bevormundend wirken, allerdings ist der Speicherbedarf des Formats nicht zu unterschätzen. Der Journalist Ray Wong nennt auf Twitter einen harten Fakt: Wer ProRes beim iPhone 13 in 4K nutzt, müsse mit einem Speicherbedarf von bis zu 6 GB pro Minute rechnen. Wer die iPhone-Kamera also in einem professionellen Umfeld einsetzt, könnte von einer 2-TB-Variante erheblich profitieren. Das ist alles andere als ungewöhnlich: iPhones nehmen beim Dreh von Filmen eine immer bedeutendere Rolle ein – ein Markt, den sich Apple mit einem derartigen Schritt wohl durchaus anpeilen möchte. Vermutlich würde die 2-TB-Variante die bestehenden Versionen erweitern und nicht das 1-TB-Modell ersetzen, wenngleich hierzu beide Berichte keine Informationen liefern.