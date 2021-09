Gurman zum iPhone 14: Komplettes Redesign, kein mini mehr, dafür mehr Max?

Abschied vom Mini-Modell – stattdessen Max-Variante ohne "Pro"

Kaum ist das iPhone 13 auf dem Markt, nehmen die Gerüchte zur nächsten iPhone-Generation an Fahrt auf. Nach den Prognosen von Leaking-Experte Jon Prosser bezüglich runderneuerter iPhone-Modelle für 2022 kündigt auch Bloomberg-Journalist und Apple-Insider Mark Gurman große Änderungen für das iPhone 14 an. Nachdem das iPhone 13 im Vergleich zum Vorgänger nur kleine Anpassungen am Gehäuse erhielt, plane Apple beim iPhone 14 umfangreiche Design-Neuerungen, so Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter . Zudem soll ein bei der iPhone-13-Serie noch vorhandenes Modell wegfallen.Das Unternehmen aus Cupertino sieht laut Gurman für die kommende iPhone Generation erneut vier Modelle vor. Doch im Gegensatz zum iPhone 13 wird das Lineup des iPhone 14 wahrscheinlich anders aussehen, da Apple sich Gurman zufolge vom Mini-Modell verabschiedet. Das iPhone 13 mini wäre damit das vorläufig letzte aktuelle Apple-Smartphone mit dem kompakten 5,4-Zoll-Display.Apple wähle stattdessen den entgegengesetzten Weg. Zusätzlich zu den zwei gewohnten Pro-Varianten soll es auch bei den etwas preisgünstigeren Modellen ohne "Pro"-Namenszusatz eine große Max-Version geben. Apple ersetze demnach ein besonders kleines iPhone mit einem vergleichsweise großen Gerät. Ob das zukünftige Basis-Max-Modell – ebenso wie das iPhone 13 Pro Max – über ein 6,7-Zoll-Display verfügen wird oder Apple auch beim Panel neue Maße einführt, ist nicht bekannt.Außer den Neuerungen beim iPhone-Lineup können sich Kaufinteressenten des iPhone 14 auch auf große Designänderungen der 2022er Modelle einstellen. Gurman spricht von einem "kompletten Redesign". Apple habe sich beim iPhone 13 für ein Produktpflege-Upgrade mit wenigen deutlichen Neurungen entschieden, da die voraussichtlich großen Designänderungen und hinzukommenden Features des iPhone 14 noch Zeit benötigen. Das Zeitfenster für das diesjährige iPhone sei dafür zu knapp gewesen.Prosser veröffentlichte schon vor einigen Wochen viele Details zum Aussehen und zu den Features, die Apple wahrscheinlich für das iPhone 14 vorsieht. Dazu zählen unter anderem ein neues Gehäusedesign, eine wegfallende Display-Kerbe (möglicherweise nur bei den Pro-Modellen) und größere Akkus. Ebenso denkbar sei eine Periskop-Kamera, wobei sich Apple diesbezüglich noch nicht entschieden habe. Andere Gerüchte nannten zuletzt das iPhone 15 als wahrscheinlicheren Kandidaten für eine entsprechende Kamera.