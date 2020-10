iPhone 12 & RAM: Pro-Serie erstmals mit 6 GB

iPhone 12 Pro: Erstmals 6 GB RAM verbaut

Für Benchmarks möglicherweise entscheidender als in der Praxis

Apple stellt im Produktmarketing stets in den Vordergrund, was der Nutzer mit dem jeweiligen Artikel erreichen kann. Performance-Verbesserungen im Vergleich zu älteren Generationen werden deutlich hervorgehoben, denn dies bringt Anwendern konkrete Vorteile. Mit technischen Spezifikationen wie beispielsweise Taktrate oder Arbeitsspeicher warb Apple beim iPhone hingegen noch nie. Aus diesem Grund erfährt man derlei Angaben auch nicht von Produktseiten, sondern stets aus anderen Quellen. Diesmal ist es eine Betaversion von Xcode, welche in einer Beschreibungsdatei besagte Informationen herausrückt Demnach bestätigen sich die Vermutungen. Das iPhone 12 Pro sowie das iPhone 12 Pro Max bringen 6 GB RAM mit – so viel wie noch kein anderes iPhone zuvor. Auch in diesem Aspekt unterscheiden sich Nicht-Pro- und Pro-Serie, denn beim iPhone 12 mini sowie beim iPhone 12 verbaut Apple nur 4 GB. Dies entspricht genau dem Wert, welchen das iPhone 11 bzw. das iPhone XS aufwiesen.Welche Unterschiede sich dadurch in der Praxis ergeben, ist natürlich noch nicht bekannt. Alleine aufgrund des noch komplexeren Kamerasystems kann es aber erforderlich gewesen sein, mehr Arbeitsspeicher zu verbauen. Auf Geräten mit relativ wenig RAM (z.B. iPhone XR mit 3 GB) beobachten beispielsweise viele Nutzer, dass die Verwendung der Kamera-App schon nach kürzester Zeit zur Beendung vieler Apps im Hintergrund führt. Selbiges Verhalten tritt bereits bei einem GB mehr schon nicht mehr so ausgeprägt auf.Je nach Art des Benchmark-Tests kann der zusätzliche Arbeitsspeicher die Messergebnisse stark beeinflussen. Man erinnere sich an einen Vergleich, bei dem das Galaxy Note 10+ nur deswegen am iPhone 11 Pro Max vorbeizog, da es mit seinen 12 GB RAM viel mehr Apps im Speicher halten konnte (siehe diese Meldung: ). In der alltäglichen Nutzung wären die Unterschiede allerdings belanglos, den kaum ein Anwender dürfte auf seinem iPhone alle paar Sekunden durch komplexe Apps wechseln.