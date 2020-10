Erste Tests: iPhone 12 im 5G-Netz – wie schnell ist es wirklich?

iPhone 12 mit 5G bei Verizon

Deutlich langsamer: AT&T

T-Mobile rangiert zwischen AT&T und Verizon

Was heißt das für Deutschland?

Das iPhone 12 kann dank 5G-Anbindung fast unvorstellbar schnelle Download-Geschwindigkeiten erreichen – und zwar Werte, die selbst schnellen Kabelanschluss weit übertreffen. Allerdings gibt es so viele Einschränkungen, dass nur ein geringer Anteil der iPhone-Nutzer diese überhaupt erleben kann. Wie bereits in einer früheren Meldung diskutiert, muss man dazu in einem Gebiet sein, welches den mmWave-Standard unterstützt. Damit scheidet Europe schon einmal aus, denn mmWave ist derzeit nur in den Vereinigten Staaten verfügbar.Auch dort gibt es aber nur wenige Gebiete, in denen die Technologie ihre Stärken voll ausspielen kann. Dies sind eng besiedelte Städte, der ländliche Raum ist also ebenfalls nicht von der Partie. Von den eng besiedelten Arealen sind viele nicht ausreichend ausgebaut – und wenn doch, dann gibt es noch viele Störfaktoren wie Bauten oder gar Regen, welche den Datendurchsatz limitieren. Wenn alles optimal funktioniert, kann man aber nur staunen.Hat man hingegen ideale Bedienungen, dann stimmen die Werbeaussagen, wie frühe Tests ergaben . Im Netz von Verizon erreichte ein iPhone 12 sagenhafte 2007 MBit/s, gemessen wurde in San Francisco. Andere dokumentierte Verizon-Tests lagen bei 1477 bis 713 Mbit/s im schlechtesten Fall.Andere Mobilfunkanbieter müssen Verizon in dieser Disziplin staunend zusehen. SpeedSmart-Tests ermittelten im AT/T-Netz maximal 200 MBit/s, bei den meisten Versuchen lag der Datendurchsatz aber wesentlich niedriger – gemessen wurde in Dallas, Los Angeles und San Francisco (70 MBit/s). Der Grund ist, dass lediglich Low Band 5G zum Einsatz kam, anders bei den Versuchen im Verizon-Test. Somit unterscheiden sich die Werte nicht wesentlich von LTE.T-Mobile lag im Mittelfeld, je nachdem welches 5G-Band zum Einsatz kam. Die Messwerte lagen zwischen eher schwachen 77 MBit/s in San Francisco und 621 MBit/s in New York City. Es handelt sich bei den Werten noch um frühe Daten, die Messungen stammen von Vorserien-Modellen während der Erprobungsphase. SmartSpeed wartete mit der Veröffentlichung, bis das iPhone 12 offiziell vorgestellt war.Bekanntlich wurden in Deutschland keine Frequenzen im mmWave-Band versteigert. Der Ausbau hierzulande erfolgt im Low Band (700 MHz) bzw. im Mid Band (1,8 GHz). Damit dürften realistische Download-Raten ungefähr auf dem Niveau liegen, welches in der Größenordnung der Messwerte von AT&T sowie im Optimalfall von T-Mobile US liegen. Die Mobilfunkanbieter setzen nämlich nicht nur auf eine Frequenz, sondern auf einen Mix aus Low und Mid Band.