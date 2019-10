iPhone 11 Pro Max verliert gegen Galaxy Note 10+ im Performance-Vergleich

Sehr viele Apps starten

Galaxy Note 10+ gewinnt deutlich, aber...

...das ist in der Praxis zu vernachlässigen

Es ist gar nicht so einfach, die tatsächliche Performance eines Computers, Tablets oder Smartphones zu bestimmen. Während Benchmark-Tests einen guten Einblick geben, wie viel Prozessor oder Grafikchip auf dem Papier leisten, muss sich die Leistung in alltäglichen Situationen auch entfalten können. Ein sehr schneller Prozessor hilft wenig, erweisen sich Betriebssystem oder eingesetzte Software anschließend als Bremsklotz. Ein Vergleichstest wollte nun ermitteln, wie sich iPhone 11 Pro Max vs. Galaxy Note 10+ schlagen und welches der beiden Highend-Smartphones die Nase vorn hat. Der A13-Chip bietet auf dem Papier deutlich mehr Leistung – doch wie schneiden die Geräte ab, wenn sie diverse (fast) alltägliche Aufgaben zu bewältigen haben?Der Testparkour besteht aus einer langen Reihe an Apps, die es nacheinander zu starten gilt. Zwar unterscheiden sich iOS und Android bei den mitgelieferten System-Apps, die Funktionalität einer Stoppuhr ist aber beispielsweise natürlich trotzdem identisch. Bei anderen Apps wie Facebook, Starbucks oder der mobilen Office-Suite hängt die Startzeit auch davon ab, wie gut die systemspezifische Umsetzung erfolgte. Ausgelöst werden die App-Starts durch einen Roboter-Arm, um präzise Messungen zu ermöglichen.Während das iPhone sehr viel schneller bei den Office-Apps war, konnte das Galaxy 10+ hingegen andere Anwendungen schneller starten. Dennoch erreicht das Samsung-Smartphone die Ziellinie deutlich früher und hat die Aufgaben vor dem iPhone 11 Pro Max absolviert. Allerdings gibt es eine große Einschränkung: In der ersten Runde, also nach dem erstmaligen Starten der Apps, lag das iPhone noch um zehn Sekunden vorn (1:48 vs 1:58 Minuten). Erst in der zweiten Runde holt das Galaxy dann maßgeblich auf und beendet den Parkour in 2:31 statt 2:37 Minuten. Der Grund dafür ist recht einfach erklärt, denn während Apple nur 4 GB Arbeitsspeicher verbaut, sind es beim Note 10+ stolze 12 GB. Viel kann also aus dem RAM geladen werden, wohingegen das iPhone bei komplexeren Apps von vorne beginnen musste.Wie schon beim Vergleichstest iPhone 11 Pro vs. iPhone XS angemerkt (siehe dieser Artikel ), muss jeder die Ergebnisse für den eigenen Anwendungsbereich interpretieren. Im normalen Umgang wird das iPhone 11 Pro Max rundum schneller arbeiten, sowohl beim App-Start als auch in Apps. Erst dann, wenn sehr viele Wechsel zwischen Apps stattfinden, bricht die gebotene Performance des iPhones ein. Unter dem Strich ist der Vergleichstest daher eher als Unentschieden zu werden, denn das Ergebnis hängt stark vom jeweiligen Einsatzgebiet ab.