iPhone 12 – alle Versionen im Spec-Vergleich

Farben und Speichergrößen

Dem iPhone 12 (mini) (linkes Bild) stehen andere Farboptionen zur Verfügung als den Pro-Geräten.

Quelle: Apple

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Farben 5 (Schwarz, Weiß, Product Red, Grün, Blau) 5 (Schwarz, Weiß, Product Red, Grün, Blau) 4 (Silber, Graphit, Gold, Pazifikblau) 4 (Silber, Graphit, Gold, Pazifikblau) Speichergrößen 64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB

Display

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Displaydiagonale 5,4" 6,1" 6,1" 6,7" Pixeldichte 476 PPI 460 PPI 460 PPI 458 PPI Auflösung 2340 x 1080 2532 x 1170 2532 x 1170 2778 x 1284

Kameras

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Blende Ultra-Weitwinkel ƒ/2.4 ƒ/2.4 ƒ/2.4 ƒ/2.4 Blende Weitwinkel ƒ/1.6 ƒ/1.6 ƒ/1.6 ƒ/1.6 Blende Tele - - ƒ/2.0 ƒ/2.2 Apple ProRAW Nein Nein Ja Ja Bildstabilisierung Optische Bild­stabilisierung Optische Bild­stabilisierung Duale optische Bild­stabilisierung Optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung Zoom Stufen 0,5x / 1x 0,5x / 1x 0,5x / 1x / 2x 0,5x / 1x / 2,5x Porträtmodus Porträtmodus Porträtmodus Porträtmodus und Nachtmodus Porträt Porträtmodus und Nachtmodus Porträt LiDAR Scanner Nein Nein Ja Ja

Abmessungen

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Gewicht 133 g 162 g 187 g 226 g Höhe 131,5 mm 146,7 mm 146,7 mm 160,8 mm Breite 64,2 mm 71,5 mm 71,5 mm 78,1 mm Dicke 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm

Preise

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 64 GB 778,85 € 870,30 € 128 GB 827,55 € 925,05 € 1120,00 € 1217,50 € 256 GB 944,55 € 1042,05 € 1237,00 € 1334,45 € 512 GB 1461,20 € 1558,65 €

Apple stellt jedes Jahr zumindest ein neuen iPhone vor – nie jedoch derer vier. Das „Hi, Speed“-Event stellte jedoch eine Ausnahme dar. Neben dem iPhone 12 ohne Namenszusatz lassen sich in Kürze drei weitere Modelle vorbestellen: das iPhone 12 mini, Pro sowie Pro Max. Allen Varianten ist gemein, dass sie den Datenturbo 5G unterstützen, einen OLED-Bildschirm und eine im Vergleich zu den Vorgängermodellen erhöhte Auflösung aufweisen. Auch das neue Feature MagSafe, das kabelloses Laden möglichst wenig anfällig für Störungen machen soll und neues Zubehör auf der Rückseite der Smartphones ermöglicht, wird allen vier Versionen zuteil. Beim Design und vor allem dem Kamerasystem tun sich jedoch gravierende Unterschiede auf: Die Pro-Modelle sind mit drei Linsen ausgestattet und bedienen sich eines LiDAR-Scanners, wie wir ihn vom aktuellen iPad Pro kennen. Wir möchten Ihnen einen Überblick über weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede der neuen iPhones geben.Wer bereits ein grünes iPhone besitzt (beispielsweise ein iPhone 11) und Gefallen an dieser Farbe gefunden hat, wird mit den Pro-Modellen nur wenig Freude haben: Diese Farboption ist lediglich den regulären iPhone-12-Varianten vorbehalten. Außerdem bieten diese Geräte das satte Rot von Product Red sowie die klassischen Varianten in Weiß und Schwarz. Das Blau des iPhone 12 (mini) ist übrigens nicht mit jenem der Pro-Modelle vergleichbar – die Flaggschiffgeräte wurden mit dem Farbton „Pazifikblau“ bedacht.Professionelle Anwender arbeiten oftmals mit außerordentlich speicherintensiven Dateien: Das iPhone sollte also genügend Speicherplatz bieten. Da ist es wenig verwunderlich, dass da iPhone 12 Pro (Max) mit mindestens 128 GB ausgestattet ist – bis zu ein halbes Terabyte ist möglich. Die regulären Geräte sind in dieser Hinsicht bescheidener – und bieten ein Spektrum von 64 bis 256 GB Speicher an.Eines vorweg: Alle vier Varianten verfügen über ein kontraststarkes OLED-Display, die Auflösung schraubte Apple bei allen Geräten nach oben. Das iPhone mini hat die meisten Bildpunkte in Relation zur Größe – und damit die höchste Pixeldichte mit 476 ppi.Käufer eines iPhone 12 (mini) dürfen sich über zwei Kameralinsen freuen – bei den Pro-Modellen sind es derer gar drei: ein Ultraweitwinkel-, ein Weitwinkel- sowie ein Teleobjektiv. Die Blende der Weitwinkelkamera beträgt ƒ/1.6 – und schneidet somit besser ab als jene des iPhone 11 Pro. Beim Zoomen gibt es Unterschiede zwischen den beiden Pro-Varianten: Das iPhone Pro kann mit zweifachem optischen Ein- und Auszoomen sowie einem vierfachen optischen Zoombereich auftrumpfen. Das Pro Max geht hier in die Vollen: 2,5-faches optisches Einzoomen, zweifaches Auszoomen – und ein fünffacher optischer Zoombereich. Den LiDAR-Sensor gibt es ausschließlich beim iPhone Pro (Max).Alle Modelle sind dünner als die Vorgängerversionen – das iPhone 12 ist zudem deutlich leichter als das iPhone 11 (jeweils ohne Namenszusatz).Preislich ist das Spektrum riesig: Das iPhone 12 mini schlägt mit 64 GB knapp 780 Euro zu Buche, das iPad Pro Max kostet in der teuersten Variante über 1500 Euro. Wem das alles zu teuer ist, hat aber Alternativen: das iPhone SE sowie das XR stehen weiterhin zum Verkauf bereit.