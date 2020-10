Vergleich: Akkulaufzeit des iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Fazit zu Apples Messwerten

Wie sich das neue iPhone 12 in den verschiedenen Ausführungen unter Alltagsbedingungen schlägt, muss sich erst noch zeigen. Apple hat aber wie üblich schon Angaben zur Akkulaufzeit gemacht und interne Benchmarks durchgeführt. Da im Vorfeld widersprüchliche Angaben kursierten, schaffen die technischen Daten nun etwas mehr Klarheit. Wir werfen einen Blick auf Apples Prognosen , wie lange die Geräte mit einer Ladung durchhalten. Wichtige Anmerkung: Apple gibt keinen "Mischverbrauch" an, sondern dokumentiert einzelne Nutzungsweisen wie Video­wiedergabe und Audiowiedergabe.Das kleinste iPhone bringt es den Produktbeschreibungen zufolge auf 15 Stunden Videowiedergabe. Dieser Wert übersteigt das Ergebnis anderer iPhones mit ähnlichen Abmessungen – beispielsweise schafft das iPhone SE zwei Stunden weniger. Selbst das iPhone XS Max, vorgestellt im Herbst 2018, machte nach 15 Stunden schlapp.Das iPhone 12 liegt genau auf dem Niveau des iPhone 11, Apple dokumentiert für beide Baureihen 17 Stunden Video. Aus den zwei zusätzlichen Stunden im Vergleich zum iPhone 12 mini werden bei reiner Audiowiedergabe übrigens +15 Stunden, denn das größere iPhone hält 65 statt 50 Stunden durch.Keine ganz so guten Nachrichten gibt es indes für das iPhone 12 Pro, denn verlässt man sich auf Apples offizielle Angaben, so sinkt die Akkulaufzeit. Anders als beim iPhone 11 Pro (18h) dokumentiert Apple nun nämlich nur noch 17 Stunden.Wie schon in den vergangenen Jahren bringt das iPhone mit den größten Abmessungen auch am meisten Ausdauer mit. Von 20 Stunden Videowiedergabe spricht Apple in den technischen Daten – womit das 6,7"-Smartphone auf demselben Wert wie das iPhone 11 Pro Max mit 6,5"-Display liegt. In der Kategorie "Audiowiedergabe" dokumentiert Apple übrigens 80 Stunden – also mehr als drei Tage am Stück.Insgesamt änderte sich somit nicht viel, wenngleich der Rückschritt von einer Stunde beim iPhone 12 Pro merkwürdig ist – in den letzten Jahren hatte Apple nämlich häufig betont, dass sich die Nutzungszeit pro Akkuladung stets verbessere. Eine koreanische Zertifizierungsplattform hatte vor einigen Wochen Apple-Akkus aufgelistet, welche man allgemein mit dem iPhone 12 in Verbindung brachte . Demnach schrumpfte der Akku des iPhone 12 Pro von 3.046 auf 2.815 mAh – dies würde die Messergebnisse erklären.