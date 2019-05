"iPhone 11" taucht in Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission auf

Elf verschiedene Modellnummern

Länderspezifische Varianten

Elf verschiedene Modellnummern neuer iPhone-Varianten sind seit heute in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission zu finden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um Geräte der kommenden Smartphone-Generation aus dem Hause Apple.Der Regulierungsbehörde für die Eurasische Wirtschaftsunion, der die Länder Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Weißrussland angehören, müssen - ebenso wie beispielsweise der FCC in den USA - neue Geräte rechtzeitig vor dem Erscheinen gemeldet werden. Wie 9to5Mac jetzt berichtet, werden in den im Internet zugänglichen Unterlagen die Modelle A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221, and A2223 aufgeführt.Bei den Modellnummern A2111, A2161 und A2215 handelt es sich vermutlich um ein neues iPhone XR. Die anderen Bezeichnungen deuten wohl auf Geräte hin, die allgemeiner Erwartung zufolge unter den Namen "iPhone 11" und "iPhone 11 Max" auf den Markt kommen werden. Die große Zahl der Modellnummern liegt darin begründet, dass für jede länderspezifische Variante eines Smartphones die Zulassung beantragt werden muss, da beispielsweise unterschiedliche Funkstandards zum Einsatz kommen.Weitere Details folgen in Kürze.