iPhone XI und iPhone XE: Weitere Gussformen aufgetaucht

Dreifach- und Dual-Kamera im Quadrat

Topmodelle mit drei Objektiven, XR-Nachfolger mit Dual-Kamera

Weitere technische Details

Die Hinweise auf das Gehäusedesign und die darin integrierte Kameralösung der 2019er iPhones sprechen bei beiden Topmodellen immer mehr für ein Drei-Objektiv-System. Der bezüglich neuer Apple-Produkte meist gutinformierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman hat per Twitter eine Aufnahme veröffentlicht, die das Grunddesign der Gehäuse-Rückseite aller drei 2019er iPhones zeigen soll. Apple hat sich demnach dazu entschieden, die Kameraobjektive innerhalb einer quadratischen Aussparung anzuordnen – selbst die Dual-Kamera des XR-Nachfolgers befindet sich demzufolge in einem Quadrat mit abgerundeten Ecken.Schon frühere Meldungen berichteten von dem neuen Kamera-Design. Genauso wie auf bereits bekannten Renderings und Fertigungs-Formen ist auch auf Gurmans Bild der quadratische Kamerabereich zu sehen, der sich optisch deutlich von den Rückseiten der 2018er iPhones unterscheidet. Die Nachfolger von iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR sollen allesamt das neue Kameradesign bekommen.Das Kameraquadrat mit integrierten Objektiven befindet sich jeweils links oben auf der Rückseite und wird – wie alle iPhone-Kameras der letzten Jahre – leicht aus dem Gehäuse herausragen. Doch anders als bisher soll der kleine „Kamerahügel“ kein separates Bauteil, sondern ein Bestandteil der rückseitigen Glasoberfläche sein – was einen fließenderen Übergang als zuvor ermöglichen würde.Bei der Anzahl der integrierten Objektive unterscheiden sich die einzelnen iPhone-Modelle voneinander. Während die beiden diesjährigen Topmodelle mit drei Objektiven auf den Markt kommen sollen, bietet das nächste iPhone XR immerhin zwei. Damit hätte jedes der drei 2019er iPhones eine Kamera mehr als der jeweilige Vorgänger.„Apple-Orakel“ Ming-Chi Kuo nannte schon vor kurzem erste Details zur Dreifach-Kamera. Die aus Sony-Komponenten zusammengesetzte Hauptkamera beider Flaggschiff-Modelle besteht demnach aus Weitwinkel, Superweitwinkel und Teleobjektiv. Die Kamera biete für jedes einzelne Objektiv eine Auflösung von 12 Megapixeln. Kuo zufolge hat Apple zudem eine schwarze Überzug-Schicht für das hinzukommende Superweitwinkel-Objektiv entwickelt, um diese optisch möglichst unscheinbar im iPhone-Gehäuse unterzubringen.