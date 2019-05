iPhone XE, iPhone XI und iPhone XI Max – Renderings, Video und weitere Gerüchte

Der XR-Nachfolger

...und wie heißen die Geräte?

Die Präsentation der 2019er iPhone-Generation liegt nicht mehr in allzu weiter Ferne. Die aktuellen Baureihen gibt es bereits seit knapp acht Monaten, weswegen deutlich mehr als die Hälfte des Produktzyklus' durchschritten ist. In etwa vier Monaten findet höchstwahrscheinlich Apples alljährliches September-Event statt, auf dem das iPhone wie üblich den größten Raum einnehmen dürfte. Zahlreiche Informationen zu den Modellen sickerten bereits durch. So gilt beispielsweise die Umstellung auf ein rückseitiges Drei-Kamera-System als gesetzt. Schon vor Wochen kursierten Renderings, in welcher Weise Apple die Partie angeblich umsetzt (siehe diese Meldung: ). In der Vergangenheit erwiesen sich Bilder dieser Art stets als recht verlässlich, meistens stammen die Informationen von Zulieferern und beruhen auf Design-Schemazeichnungen. Eine Umstellung auf 5G-Unterstützung soll jedoch erst 2020 erfolgen, wie es ebenfalls einhellig heißt, auch größere Design-Änderungen seien nicht zu erwarten.Apple plane zudem einen direkten Nachfolger des iPhone XR. Während die Serie momentan nur über eine Kamera verfügt, wolle Apple das 2019er Modell um eine weitere Kamera ergänzen. Apple verwende dazu die rückseitige Optik des XS-Nachfolgers, also ein Quadrat mit abgerundeten Ecken, in dem sich Linsensystem, Sensor und Blitz befinden. Der normalerweise äußerst verlässlichen Quelle OnLeaks zufolge könne man sich auf folgendes Gehäusedesign einstellen:Pricebaba veröffentlichte zusammen mit OneLeaks auch ein Video, in dem das Rendering des XR-Nachfolgers von allen Seiten zu sehen ist:Wie üblich bleibt noch die spannende Namensfrage, Mit der Bezeichnung "XS" folgte Apple dem üblichen Schema, die überarbeitete Version einer neuen iPhone-Generation mit einem "S" zu markieren. Einem Bericht zufolge steht bei den 2019er Modellen wieder eine neue Bezeichnung an. Demnach verwende Apple angeblich "XE" als Produktnamen für den XR-Nachfolger, wohingegen die teureren Modelle mit 5,8"- bzw. 6,5"-Display als "iPhone XI" sowie "iPhone XI Max" auf den Markt kommen sollen. Nichts ändere sich übrigens an der Displayauflösung.