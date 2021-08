iPad mini 6: Geleakter Dummy bestätigt neues Design ohne Home-Button (mit Video)

Geräte-Dummy mit Schriftzug "iPad mini 6"

Schmale Displayränder, Touch ID im Einschaltknopf

USB-C statt Lightning, größeres Display?

Die Hinweise, dass Apple in diesem Herbst ein neues iPad mini präsentiert, verdichten sich bereits seit einiger Zeit. Zuletzt meldete der Bloomberg-Journalist Mark Gurman, dass der kalifornische Konzern voraussichtlich im Oktober oder November die sechste Generation seines kompakten Tablets vorstellen wird. Der gewöhnlich gut informierte Apple-Experte prognostiziert ebenso wie etwa Jon Prosser ein Gerät mit komplett neuem Design, schmaleren Displayrändern und ohne Home-Button.Die Bestätigung für einen Teil der Vorhersagen von Gurman, Prosser und anderen liefert jetzt ein geleakter Geräte-Dummy. Das funktionslose Gerätemuster wurde Techordo und dem Leaker David Kowalski alias xleaks7 zugespielt und ist höchstwahrscheinlich echt. Apple stellt derartige Exemplare vorab etlichen Zubehörherstellern zur Verfügung. Diese können somit im Vorfeld von Apples Präsentationen etwa Hüllen oder Folios entwickeln und folglich zeitnah anbieten. Der aus Aluminium gefertigte Dummy weist auf der Vorderseite den Schriftzug "iPad mini 6" auf, das Apple-Logo ziert die Rückseite.Anhand der von Techordo veröffentlichten Bilder und eines auf YouTube bereitgestellten Videos lässt sich deutlich erkennen, dass Apple beim iPad mini 6 das Design von iPad Pro und iPad Air übernimmt. Der Dummy verfügt ebenso wie die anderen Tablets aus Cupertino, das iPhone 12 und der iMac M1 über gerade Kanten mit leicht abgerundeten Ecken. Apples künftiges kompaktes Tablet reiht sich also in die aktuelle Formensprache des Unternehmens ein. Ebenfalls gut zu erkennen sind die geschrumpften und an allen Seiten gleich breiten Displayränder. Wie von etlichen Leakern und Experten erwartet entfällt damit der Home-Button, der Touch-ID-Sensor wandert in den seitlich angebrachten Einschaltknopf.Mit welchem Anschluss Apple das iPad mini 6 ausstattet, lässt sich auf den Bildern nicht erkennen. Jon Prosser geht davon aus, dass es wie iPad Pro und iPad Air über einen USB-C-Port verfügen wird. Früheren Berichten zufolge arbeitet im künftigen kompakten Tablet aus Cupertino ein A15-Chip. Das Display wächst angeblich von bisher 7,9 Zoll auf 8,5 oder sogar 9 Zoll, ohne dass sich an den äußeren Abmessungen etwas ändert.