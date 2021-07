Neues iPad mini im Herbst? Mehr Hinweise zu größerem Display und Abschied vom Homebutton

iPad mini mit 8,3-Zoll-Display?

Apples Vorbereitungen auf den Verkaufsstart des iPhone 13 im September laufen auch Hochtouren. Zusätzlich stehen auch weitere Neuheiten aus Cupertino in den Startlöchern, darunter die sechste Generation des iPad mini. Mehr und mehr Hinweise deuten auf eine neue Version von Apples kleinstem Tablet hin. Im Vergleich zum aktuellen iPad mini (das 2019 erschien) soll es einige Änderungen geben.Die deutlichste Neuerung bezieht sich auf das Display des kleinen Apple-Tablets. Statt des 7,9-Zoll-Displays des jetzigen iPad mini komme eine größere Variante mit 8,3 Zoll zum Einsatz, so ein Bericht. Die Information stammt von Brancheninsider Ross Young. Zulieferer-Experte Ming-Chi Kuo sprach im Mai hingegen noch von 8,5 bis 9 Zoll.Da das Gehäuse aller Voraussicht nach etwa die gleichen Maße wie die aktuelle Generation des iPad mini hat, musste sich Apple etwas einfallen lassen, um mehr Displayfläche zu ermöglichen. Das Unternehmen aus Cupertino entscheid sich demnach dazu, sowohl den Homebutton zu entfernen als auch den Displayrahmen schmaler als beim Vorgänger zu gestalten. Vom Design her dürfte das kommende iPad mini entsprechend an das iPad Pro und die vierte Genration des iPad Air erinnern.Unklarheit herrscht dagegen noch bezüglich der biometrischen Authentifizierungsmethode des nächsten Mini-Modells. Da der Homebutton wegfällt, muss Apple etwas anderes implementieren. Aus den bisherigen Meldungen geht nicht hervor, ob sich das Unternehmen diesbezüglich für Touch ID im Powerbutton oder für Face ID entschieden hat. Bei den anderen iPad-Modellen sieht es folgendermaßen aus: Während das iPad Pro über einen Gesichtsscanner verfügt, kommt beim preisgünstigeren iPad Air ein Fingerabdrucksensor im Powerbutton zum Einsatz.Zu den weiteren Hardware-Features gibt es ebenfalls nur Spekulationen. Stichhaltig erscheinen Einschätzungen bezüglich des verbauten Anschlusses. Statt Lightning soll USB-C zum Einsatz kommen. Apple verabschiedete sich bereits beim aktuellen iPad Air von Homebutton und Lightning-Anschluss – daher könnte das Unternehmen die gleiche Strategie auch beim Mini-Modell verfolgen. Zumal das iPad Pro ohnehin auf USB-C setzt.