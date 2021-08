Apple startet Umfrage zum iPad mini: Welche Displaygröße wünschen sich die Kunden?

Apple fragt nach Meinungen zur Displaygröße

Porträtmodus oder Querformat: Was ist beliebter?

Von Zeit zu Zeit will Apple bei Nutzern von Geräten aus Cupertino in Erfahrung bringen, wie zufrieden sie mit iPhone, iPad oder Mac sind und was sie sich für die Zukunft wünschen. Das kalifornische Unternehmen führt daher immer wieder einmal Umfragen durch. Kurz vor der allgemein erwarteten Vorstellung eines neuen iPad mini befragt Apple jetzt Besitzer des kompakten Tablets. Die Art der erbetenen Auskünfte deutet darauf hin, dass der iPhone-Konzern für die übernächste oder noch weiter in der Zukunft liegende Generationen ein gründliches Redesign plant.Apple will einem Bericht von ITHome zufolge vor allem wissen, was die Nutzer von der Displaygröße des iPad mini halten, ob diese also zu klein, zu groß oder gerade richtig ist. Das ist insofern bemerkenswert, als Branchenexperten wie Ming-Chi Kuo oder der Leaker Jon Prosser bei der vermutlich in diesem Herbst erscheinenden sechsten Generation des kompakten Tablets von einem Panel mit 8,3 bis 9 Zoll ausgehen. Das aktuelle iPad mini 5 verfügt ebenso wie das Vorgängermodell, welches in der Umfrage ausdrücklich erwähnt wird, über einen Bildschirm mit einer Diagonale von 7,9 Zoll.Darüber hinaus bittet Apple die iPad-mini-Besitzer in der Umfrage um Auskunft, in welcher Ausrichtung sie das iPad mini bevorzugt einsetzen. Unter anderem will der iPhone-Konzern wissen, ob sie Apps wie Notizen, Musik oder Fotos üblicherweise im Porträtmodus oder im Querformat nutzen. Apple fragt darüber hinaus ab, über welches iPad-Zubehör die Besitzer eines kompakten Tablets aus Cupertino verfügen, beispielsweise Ladegeräte und -ständer von Drittanbietern, einen Eingabestift oder eine Tastatur. Wie üblich möchte das kalifornische Unternehmen zudem wissen, welche Smartphones, Computer, Tablets oder Smartwatches die Nutzer eines iPad mini besitzen. Auf Design und Aussehen des voraussichtlich im Herbst erscheinenden iPad mini 6 werden sich die Ergebnisse der Umfrage naturgemäß nicht auswirken, da dessen Produktion bereits abgelaufen sein dürfte.