Bericht: Neues iPad mini mit A15 und weiteren Neuerungen auf dem Weg

Umstieg: Von Lightning auf USB-C

Smart Connector, wohl größeres Display

Zwar wurde das iPad mini schon oft totgesagt, allen Unkenrufen zum Trotz verteidigte das kleinste Tablet aber seine Position im Sortiment. Eine Neuauflage gilt für die kommenden Monate als ziemlich sicher, die letzte Aktualisierung liegt bereits mehr als zwei Jahre zurück. Nun will 9to5mac aus angeblich sicherer Quelle an konkrete Informationen zum nächsten iPad mini gelangt sein. Vor allem in einem Punkt widersprechen die Angaben dabei bisherigen Aussagen. Apple wolle angeblich nicht den A14 einsetzen, sondern direkt einen A15-Chip verbauen. Damit würde der gleiche Prozessor wie im bevorstehenden iPhone 13 für Leistung sorgen. Gleichzeitig arbeite Apple auch an einem A15X, der dann wohl in die iPads unterhalb des iPad Pro wandert.Außerdem heißt es im Bericht , dass Apple von Lightning auf USB-C umsteige und dem iPad mini fortan einen anderen Anschluss als bislang spendiere. Langfristig gesehen erscheint der Übergang ohnehin als ausgemachte Sache, lediglich beim genauen Zeitplan unterscheiden sich die Einschätzungen. Unter fast allen Marktbeobachtern gilt ein Lightning-Aus innerhalb der nächsten Jahre als weitgehend sicher – entweder zugunsten USB-C oder komplett drahtloser Übertragung.Eine andere funktionelle Verbesserung betrifft den "Smart Connector", welcher nach iPad Pro und iPad Air fortan auch im iPad mini Zubehör anbinden soll. Keine neuen Informationen gibt es zur Displaygröße. Ming-Chi Kuo hatte diesbezüglich angegeben, Apple werde von 7,9" auf 8,5" oder gar 9" umsteigen. Der Wegfall des Home-Buttons würde besagtes Diagonalen-Wachstum ermöglichen, ohne dass die Abmessungen des Gehäuses notwendigerweise steigen müssten. Wirft man einen Blick auf den üblichen Zeitplan des Apple-Jahres, so erscheint der September als wahrscheinlichster Zeitraum. Noch auf eine andere Serie verweist der Bericht, denn das Einstiegs-Modell im iPad-Sortiment stehe ebenfalls vor der Aktualisierung. Das iPad ohne Namenszusatz erhalte einen A13-Chip, ansonsten ändere sich wenig.