Neues Budget-iPad im Herbst? Hinweise verdichten sich

Schnellerer A-Chip für Budget-iPad

Klassische Homebutton-Optik bleibt erhalten

Dünneres Design erwartet

Apple bereitet Berichten zufolge eine Fülle an Hardware-Veröffentlichungen für den Herbst vor. Außer der nächsten iPhone-Generation, der Apple Watch Series 7 und einem neuen MacBook Pro sollen auch aktualisierte iPads auf Apples Agenda stehen. Zusätzlich zu einem runderneuerten iPad mini plant Apple laut Gerüchten auch das nächste Einsteiger-iPad.Bloomberg-Journalist und Branchen-Insider Mark Gurman nennt in seiner letzten Einschätzung zu Apples Hardware-Offensive im Herbst unter anderem das Budget-iPad als Kandidat für ein Upgrade. Die neunte Generation des Modells soll eine leistungsstärkere Variante von Apples A-Prozessoren erhalten. Um welchen A-Chip es sich handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die aktuelle Version des Einsteiger-iPads setzt auf den A12 Bionic – der Nachfolger des Tablets sollte also mindestens den A13 Bionic bekommen.Zusätzlich zum Performance-Gewinn geht Gurman von leichten Designänderungen aus – jedoch nicht so umfangreich wie bei anderen iPad-Modellen in jüngerer Vergangenheit. Während das iPad Air mittlerweile die dünneren Display-Rahmen des iPad Pro übernommen hat (inklusive Wegfall des Homebuttons) und auch das nächste iPad mini ein ähnliches Design aufweisen soll, sieht es beim günstigsten iPad voraussichtlich anders aus. Apple bleibt hier der klassischen Optik treu, so Gurman. Das heißt: Kaufinteressenten der neunten Generation des iPad können sich weiterhin auf einen im Homebutton integrierten Fingerabdrucksensor einstellen.Der Bloomberg-Journalist geht aber zumindest von kleineren optischen Änderungen aus. Demnach soll das nächste iPad dünner werden als der Vorgänger. Da Gurman die Einschätzung nicht erläutert, bietet sie Raum für Spekulationen. Gemeint sein könnte sowohl die Gehäusedicke als auch der Display-Rahmen. Da Apple aller Voraussicht nach weiter auf den klassischen Homebutton unterhalb des Displays setzt, kann aber zumindest der untere Rahmen nicht dünner als der Button werden. Für wann genau Apple die Präsentation des Tablets anvisiert, ist nicht bekannt – Gurman spricht allgemein von Herbst.