iOS 16: Viele Features setzen iPhone XR, XS oder neuer voraus

iOS 16: Besitzer eines iPhone 8 oder X gehen oft leer aus

Weitere kleine Features für den A12 – „Live Captions“ erfordern mindestens iPhone 11

Nachdem sich iOS 14 und 15 auf allen Geräten installieren lassen, die auch mit iOS 13 kompatibel sind, rechneten im Vorfeld der WWDC 2022 bereits viele damit, dass Apple beim kommenden Major Release von der Unterstützung für einige ältere Modelle abrücken würde. So mussten sogar Nutzer eines iPhone 7 mit Bedauern feststellen, dass sie künftig auf aktuelle Software-Updates verzichten müssen. Für iOS 16 ist also mindestens ein iPhone 8 erforderlich. Allerdings gibt es eine ganze Reihe an spannenden Features, welche auf den betagten Geräten nicht Einzug halten.Bei Anwendern, welche die Beta von iOS 16 auf das iPhone 8 oder X laden, macht sich oftmals Ernüchterung breit: Viele interessante Funktionen sind auf den beiden Modellen nicht verfügbar. Apple geht zwar auf einer Übersichtsseite mithilfe diverser Fußnoten auf die Einschränkungen ein, hält sich dabei allerdings recht vage: So greift das Unternehmen oftmals auf die Formulierung „Verfügbar auf iPhone mit A12 Bionic und neuer.“ zurück. Der Chip kam erstmals beim iPhone XR und XS zum Einsatz. Nutzer benötigen also diese oder neuere Geräte, wenn sie etwa bestimmte Objekte, Personen oder Tiere im Vordergrund eines Fotos per Fingertipp in eine andere App übertragen oder per iMessage versenden möchten. Auch Verbesserungen an der Funktion „Live Text“ sowie das Einfügen von Emojis, wenn Nachrichten per Siri diktiert werden, sind an den A12 oder neuer gebunden. Apropos Siri: Wer den Sprachassistenten nach neuen Features einer App fragt, erhält darauf dank iOS 16 eine Antwort – es sei denn, die Frage richtet sich an ein iPhone 8 oder X.Informationen zu Medikamenten lassen sich in den USA zukünftig einholen, indem die Kamera das Präparat erfasst. Hier macht Apple jedoch einmal mehr ein iPhone XR, XS oder neuer zur Bedingung. Das trifft auch auf den nahtlosen Wechsel zwischen Eingaben per Diktat oder Touchbedienung zu. Wer mit Spotlight Bilder in der Nachrichten-, Dateien- oder Notizen-App nach bestimmten Informationen durchforsten, das Astronomie-Wallpaper nutzen oder von den erweiterten Möglichkeiten des Features „Visuelles Nachschlagen“ profitieren möchte, muss ebenfalls ein A12-Gerät oder neuer sein Eigen nennen. Hörgeschädigte oder gehörlose Anwender dürften einen großen Nutzen aus „Live Captions“ ziehen, welche Untertitel in Echtzeit aufbereiten. Hierfür ist allerdings gar ein iPhone 11 Voraussetzung.