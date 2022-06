iOS 16: Liste löschbarer Standard-Apps wird länger – die komplette Übersicht

Etliche Standard-Apps lassen sich seit iOS 12 löschen

Apple erweitert die Liste um vier weitere Apps

Aktien

Aktivität

Bücher

Dateien

Erinnerungen

FaceTime

Freunde suchen (nur iOS 12)

Health

Home

iTunes Store

Kalender

Kamera

Karten

Kompass

Kontakte

Mail

Maßband

Musik

News (falls verfügbar)

Notizen

Podcasts4

Rechner

Sprachmemos

Tipps

TV (falls verfügbar)

Uhr

Videos

Watch-App

Wetter

Wo ist?

App-Löschung entfernt nicht zwangsläufig alle Funktionen

Den seit Jahren anhaltenden Erfolg von iPhone und iPad verdankt Apple nicht nur Qualität und Leistungsfähigkeit der Geräte. Einen wesentlichen Beitrag leistet auch der App Store, denn die dort angebotenen Anwendungen verleihen den Smartphones und Tablets aus Cupertino eine fast grenzenlose Vielseitigkeit. Zahlreiche Aufgaben lassen sich allerdings auch erledigen, ohne auf Programme von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen. Apple liefert nämlich bekanntlich eine Reihe von Apps mit, welche die wichtigsten Bedürfnisse vieler Nutzer befriedigen.Die Bandbreite der in iOS und iPadOS integrierten Apps ist dabei ziemlich groß. Sie reicht von Safari, Mail und FaceTime über Kontakte, Kalender und Notizen bis hin zu Aktien, Wetter, Podcasts, Musik und Home. Angesichts dieser Vielfalt ist es nicht verwunderlich, dass einige Nutzer bestimmte Standard-Anwendungen nicht benötigen oder sie durch – häufig leistungsfähigere – ersetzen möchten. Seit iOS 12 ermöglicht es Apple deshalb, eine Reihe von Standard-Apps zu löschen und so den verfügbaren Speicher zu vergrößern. In den kommenden Versionen der Betriebssysteme für iPhone und iPad, welche im Herbst dieses Jahres erscheinen, wird das kalifornische Unternehmen der entsprechenden Liste einige weitere entfernbare Apps hinzufügen.In der Entwickler-Beta von iOS 16, die Apple zu Beginn der diesjährigen Worldwide Developers Conference zur Verfügung stellte, lassen sich 30 integrierte Apps löschen. Neu hinzugekommen sind dabei die Anwendungen Kamera, Uhr, Wo ist? und Health. Insgesamt umfasst die Liste somit die folgenden Anwendungen:Entfernen lassen sich Apples hauseigene Standard-Apps ebenso wie Drittanbieter-Programme auf die bekannte Art und Weise: Man hält einen Finger auf das entsprechende Icon und tippt dann auf „App entfernen“. Eine gelöschte integrierte Anwendung ist natürlich nicht unwiederbringlich verloren, sie lässt sich jederzeit wieder aus dem App Store herunterladen und auf iPhone oder iPad installieren.Beachten sollte man, dass die Löschung einer Standard-App nicht zwangläufig sämtliche Funktionen entfernt, welche diese bietet. Darauf weist Apple in einem seit Längerem verfügbaren Support-Dokument hin. Beispielsweise ist es nach dem Entfernen der FaceTime-App immer noch möglich, FaceTime-Anrufe mithilfe der Anwendungen Kontakte und Telefon zu initiieren und entgegenzunehmen. Das Löschen der Kontakte-App entfernt die gespeicherten Adressen nicht, diese stehen entsprechenden Anwendungen von Drittanbietern also nach wie vor zur Verfügung, sofern man ihnen den Zugriff erlaubt. Apple hat die Erweiterung der Liste löschbarer integrierter Apps bislang nicht offiziell bekannt gegeben, bis zum Erscheinen der finalen Versionen von iOS 16 und iPadOS 16 sind folglich noch Änderungen möglich.