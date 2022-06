iOS 16 Beta 2: Markenlogos in E-Mails, nützliche Features für iMessages und weitere Neuerungen

Neue Features für Nachrichten, Markenlogos in der Mail-App

Der YouTube-Kanal „ zollotech “ stellt eine detaillierte Aufschlüsselung der Neuerungen bereit

Beta-Verwaltung für HomePods, Konfigurationsvielfalt für den Lockscreen, Feinschliff am „Stage Manager“

Üblicherweise gehen die ersten Beta-Builds eines Major Releases noch mit einigen Neuerungen einher. Die gestern veröffentlichte Beta 2 von iOS 16 bricht mit diesem ungeschriebenen Gesetz nicht: So ermöglicht Apple nun iCloud-Backups für das iPhone und iPad über eine LTE-Verbindung. Nachrichten von unbekannten Absendern können in den USA als Spam an den Netzbetreiber gemeldet werden. Mittlerweile wurden etliche weitere kleinere und größere Verbesserungen des neuen Builds ausgemacht.Neben den oben erwähnten Neuerungen feilte Apple weiter an der Nachrichten-App: Wer die Dual-SIM-Funktion seines iPhones verwendet, kann Mitteilungen auch je nach Leitung filtern. Geänderte iMessages wurden bislang nur bei kompatiblen Geräten entsprechend zugestellt – beispielsweise anderen iPhones mit iOS 16. Nun erhalten ältere iDevices und Macs eine gesonderte Nachricht mit dem Hinweis „Edited to“ und dem Wortlaut des neu verfassten Textes. Eine nützliche Funktion hält in der Mail-App Einzug – übrigens auch auf macOS Ventura: Der BIMI (Brand Indicators for Message Identification) erlaubt die Anzeige verifizierter Markenlogos in E-Mails. Ferner weist die Information „Digitally Certified“ auf die Echtheit des Absenders hin.Wer einen HomePod sein Eigen nennt und auf diesem eine Beta-Version installiert hat, kann diese fortan einfacher verwalten: Der Download neuer Builds kann jederzeit über ein neues Menü in der Home-App deaktiviert werden. Cupertino nahm zudem weitere Verbesserungen am Sperrbildschirm vor: Für Fotos sind zwei neue Farbfilter verfügbar und das Astronomie-Wallpaper markiert während der Bearbeitung den eigenen Standort auf der Erdkugel. Apple weist auch deutlicher auf die Konfigurationsmöglichkeiten von Hintergrundbildern hin und erlaubt das Löschen bereits erstellter Wallpaper, indem diese in den Einstellungen nach oben gewischt werden. Apropos „Einstellungen“: Über ein neues Menü lassen sich die zuletzt verwendeten Apps und das Dock während der Verwendung des „Stage Managers“ auf dem iPad wahlweise ein- oder ausblenden.