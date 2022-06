iOS 16 erscheint im Herbst – das sind die wichtigsten Neuerungen

Neuer Lockscreen

Nachrichten-App

Apple Wallet und Apple Pay

Apple Maps

iCloud Fotos

Weitere Neuerungen

Fokus-Filter: Safari zeigt beispielsweise nur arbeitsrelevante Tabs an

SharePlay wird ausgebaut

Ausgeweitete Diktierfunktion

LiveText kann auch in Videos Text erfassen (Beispiel: Code Samples aus einem Video entnehmen)

Bilderkennung in Fotos: Einzelne Objekte freistellen

Kindersicherung: Einfachere Möglichkeit, altersgerechte Regelungen festzulegen

"Safety Check": Zurücksetzen der Privatsphäre-Einstellungen und Beenden von Standortfreigabe, wenn man sich verfolgt fühlt

CarPlay kann auch das komplette Auto-Cockpit übernehmen – bei Fahrzeugen mit großen Displays

Hardware-Voraussetzungen, Erwartete Veröffentlichung

Wenn alles so wie in früheren Jahren läuft, vergehen noch rund drei Monate, bis alle iOS-Nutzer die Neuerungen von iOS 16 unter die Lupe nehmen dürfen. Wir fassen in dieser Meldung die wichtigsten Funktionen zusammen, besonders hervorzuheben ist diesmal wohl die Neugestaltung des Lockscreens. Dieser hat sich seit dem ersten iPhone nie grundlegend gewandelt, diesmal geht Apple allerdings einen großen Schritt.Seit jeher wird der Sperrbildschirm von iOS kritisiert, zu statisch und zu wenig interaktiv zu sein – eine Disziplin, die Android besser löst. iOS 16 soll nun "das größte Update für den Lockscreen" erhalten und mehr können, als Uhrzeit und Benachrichtigungen anzuzeigen. Einerseits lässt sich das Aussehen sehr individuell anpassen, andererseits stehen aber auch Widgets zur Verfügung. Diese entsprechen ein bisschen den "Komplikationen" einer Apple Watch. Die Funktion "Live Activities" ermöglicht es Entwicklern, manche App-Funktionen direkt auf den Lockscreen zu holen, als Beispiel zählte während der Präsentation ein heranfahrendes Uber-Fahrzeug.Abgeschickte Nachrichten lassen sich erstmals auch editieren oder zurückrufen, wenn man beispielsweise noch peinliche Fehler findet oder die falsche Person kontaktiert hat. Auch die Markierung "ungelesen" steht zur Verfügung, um den Status einer gelesenen Nachricht zurückzusetzen.Die virtuelle Brieftasche soll nicht nur Eintritts- oder Kreditkarten aufnehmen, in 11 US-Staaten sind auch Personalausweise und Führerscheine möglich. Apple betont, dass die Unterstützung ausgeweitet werden soll. Ebenfalls neu sind Statusmeldungen, um via Apple Pay bezahlte Artikel tracken zu können und den Lieferstatus zu sehen. Apple Pay erhält außerdem die Funktion "Pay Later", um einen Kauf in vier Teilbeträge über den Zeitraum von sechs Wochen aufzuteilen.Die Schweiz, Frankreich und Neuseeland sollen noch in diesem Jahr die neugestalteten Karten erhalten. Gleichzeitig arbeitet Apple an verbesserten 3D-Darstellungen. Was in anderen Navigationslösungen seit jeher Standard ist, kommt nun endlich auch in Apple Maps, nämlich Trips mit mehreren Zwischenstopps.Zusätzlich zur lokalen Datenbank sowie geteilten Galerien, führt Apple mit iOS 16 zudem die "iCloud Shared Photo Library" ein. Alle Teilnehmer haben dann die Aufnahmen in voller Auflösung, außerdem erfolgt die Zuteilung intelligent: Sind bestimmte Personen auf dem Foto, erscheinen die Bilder automatisch bei allen Beteiligten.Wie erwähnt, ist wieder von einer allgemeinen Freigabe im September auszugehen. Entwickler erhalten bereits am heutigen Tag die erste Betaversionen, Teilnehmer des öffentliche Testprogramms dürften erstmals im Juli zum Zuge kommen. Von Apple gibt es natürlich noch keinen exakten Termin. Bei den Hardware-Voraussetzungen gibt es eine Überraschung, denn nicht nur iPhone 6s und iPhone SE (2016) fallen aus dem Reigen, sondern auch das iPhone 7 ("New software features will be available this fall as a free software update for iPhone 8 and later")