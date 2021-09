iOS 15 und iOS App Store: Personalisierte Werbung erfordert Zustimmung der Nutzer

App-Store-App präsentiert ein Pop-up-Fenster

Apple erklärt Vorteile von personalisierter Werbung

Apple: Weder Tracking noch Weitergabe von Daten

Dezente Werbebanner gibt es seit vielen Jahren im iOS App Store. Allerdings stehen die kostenpflichtigen Anzeigenplätze ausschließlich Entwicklern von Anwendungen für iPhone und iPad zur Verfügung. In den vergangenen Monaten erweiterte Apple die Werbemöglichkeiten und zeigt die mit dem Kürzel "Ad" gekennzeichnete Werbung auf der Suchseite der App-Store-App direkt über den redaktionellen Empfehlungen an. Was dem Nutzer dort präsentiert wird, ist unter anderem abhängig von bisherigen App-Käufen und einigen persönlichen Informationen.Die Personalisierung von Werbung im iOS App Store lässt sich künftig leichter abschalten als bisher. Nutzer der aktuellen Betaversion von iOS 15 berichten nämlich, dass seit Kurzem beim Aufruf der App-Store-App ein neues Pop-up erscheint. Darin bittet Apple um aktive Zustimmung beziehungsweise Ablehnung von individualisierten Anzeigen. Das Fenster erstreckt sich nahezu über das gesamte Display. Es lässt sich nicht überspringen, sondern kann ausschließlich mit den Optionen "Personalisierte Anzeigen einschalten" beziehungsweise "Personalisierte Anzeigen ausschalten" beendet werden.Apple geht in dem neuen Pop-up-Fenster kurz auf den Sinn von personalisierter Werbung im iOS App Store ein. Wer der Option zustimme, erhalte relevantere Anzeigen. Die vom iPhone-Konzern vorgenommene Auswahl basiert demnach auf einer Auswertung der bisherigen Käufe von Apps und anderen Inhalten sowie einiger Daten des Benutzerkontos. Wer zusätzliche Informationen benötigt, kann anhand eines Links eine entsprechende Hilfeseite aufrufen. Apple weist zudem darauf hin, dass personalisierte Werbung auch in der News-App zum Einsatz kommt. Ob sich die Zustimmung oder Ablehnung in der App-Store-App gleichzeitig auch für diesen Dienst aus Cupertino gilt, ist derzeit nicht bekannt.Der iPhone-Konzern vollzieht mit dem neuen Dialog in iOS 15 einen Schritt, welchen er Drittanbieter-Apps bereits in iOS 14 auferlegt hat. Diese müssen schon seit einiger Zeit um Zustimmung bitten, wenn sie individualisierte Anzeigen präsentieren wollen. Das kalifornische Unternehmen weist in dem neuen Pop-up-Fenster ausdrücklich darauf hin, dass es die Nutzer nicht trackt und auch keine Informationen an Dritte weitergibt.