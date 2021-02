iOS 14.5: Mehr Werbung im App Store

Anzeige unter den redaktionellen Empfehlungen



Wie groß ist das Interesse der Entwickler?

Nach allem, was bisher aus den Betaversionen bekannt ist, handelt es sich bei iOS 14.5 und iPadOS 14.5 um größere Updates mit zahlreichen Änderungen. Die kommenden Ausgaben der Betriebssysteme für iPhone und iPad erlauben unter anderem die Auswahl eines bevorzugten Musik-Streamingdienstes, außerdem können Träger eines Mund-Nasen-Schutzes zum Entsperren ihres Smartphones mittels Face ID auf die Unterstützung durch die Apple Watch zählen. Das kalifornische Unternehmen denkt bei der Weiterentwicklung aber offenbar auch an den eigenen Geldbeutel.Apple hat hierfür in der App-Store-App, welche naturgemäß ein Bestandteil der Betaversionen von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 ist, eine zwar dezente, aber dennoch bedeutsame Erweiterung vorgenommen. Wenn ein Nutzer im Software-Laden die Suchfunktion öffnet, erscheint unter "Empfohlen" automatisch an erster Stelle der Liste eine Anzeige. Zu erkennen ist diese wie üblich am Kürzel "Ad", zudem ist sie farbig unterlegt und hebt sich somit von den redaktionellen oder automatisch generierten Empfehlungen des App-Store-Teams ab. Diese Darstellung entspricht der Gestaltung von Anzeigen, die bisher bereits – allerdings naturgemäß deutlich größer – in den eigentlichen Suchergebnissen auftauchen.Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die zusätzlichen Anzeigen auch in der finalen Version von iOS/iPadOS 14.5 zu finden sein werden. Apple nutzt die Betaphase zunächst unter Umständen lediglich dazu, das Interesse von App-Entwicklern an einer Platzierung auszuloten. Außerdem dürfte der iPhone-Konzern erst einmal beobachten wollen, ob die Werbung an dieser Stelle seitens der Nutzer hinreichend Beachtung findet. Sollte beides nicht der Fall sein, könnte das Feature durchaus wieder wegfallen. Unklar ist, ob die in der Betaversion unter "Empfohlen" ausgespielte Werbung auf die Vorlieben des Nutzers zugeschnitten oder allgemeiner Natur ist. Die bisher schon in den Suchergebnissen zu findenden Anzeigen basieren auf von den Entwicklern definierten Keywords. Auf alle Fälle deutet die neue Zeile aber zumindest darauf hin, dass Apple das seit Jahren wachsende Werbegeschäft in der App-Store-App in Zukunft weiter ausbauen möchte.