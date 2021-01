iCloud: Passwort-Sync bald unter Windows mit Chrome

iCloud-App mit Synchronisation von Passwörtern

Erweiterung für Google Chrome noch nicht verfügbar

Wer sowohl in der iOS- und macOS-Welt als auch mit Windows unterwegs ist, weiß es in aller Regel sehr zu schätzen, dass iCloud auch auf Rechnern mit Microsofts Betriebssystem verfügbar ist. Bislang ließen sich mit der entsprechenden App der iCloud Drive, Fotos und Lesezeichen sowie Mails, Kontakte, Kalender und Aufgaben mit iPhone, iPad und Mac synchronisieren. Mit einem vor kurzem veröffentlichten Update hat Apple das Spektrum nun um die Synchronisation der in iCloud gespeicherten Passwörter ergänzt.Nach der Aktualisierung der iCloud-App für Windows , die üblicherweise automatisch im Hintergrund erfolgt, kann die neue Option aktiviert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass für die genutzte Apple-ID die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet ist. Die Passwörter stehen nach der Aktivierung aber nicht im Windows-Tresor zur Verfügung, dessen Funktion sich ohnehin von Apples Schlüsselbund unterscheidet. Das hat einen einfachen Grund: Apple will die mit iPhone oder Mac synchronisierten Anmeldeinformationen offenbar zunächst ausschließlich für die Nutzung durch Google Chrome zur Verfügung stellen. Das schreibt das Unternehmen ausdrücklich in den Versionshinweisen, welche auf der Produktseite der iCloud-App für Windows im Microsoft Store zu finden sind.Die für die Nutzung der synchronisierten Passwörter erforderliche Erweiterung für Googles Browser hat Apple allerdings noch nicht veröffentlicht. Nach der Aktivierung der neuen Option in der iCloud-App für Windows bietet diese zwar den Download der Extension an, der Link führt aber derzeit ins Leere. Eine Suche nach dem Begriff "iCloud" im Chrome Web Store fördert zurzeit ebenfalls lediglich eine von Apple zur Verfügung gestellte App zutage, nämlich die Synchronisation der Lesezeichen. Es dürfte jedoch nicht mehr allzu lange dauern, bis der iPhone-Konzern die Erweiterung für Chrome zur Verfügung stellt. Ob zukünftig auch Nutzer anderer Browser wie Edge, Firefox oder Vivaldi die per iCloud synchronisierten Passwörter verwenden können, ist nicht bekannt.