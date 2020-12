Warum Apples Wiederherstellungsschlüssel sehr problematisch sein kann

Schlüssel weg = Konto gesperrt

Besser nicht aktivieren

Will man Apple-Dienste nutzen, ist eine Apple ID erforderlich – ein zentraler Anmeldemechanismus erlaubt Zugriff auf iCloud, Apple Music, iCloud.com, App Store, iMessage, iCloud Photo Library und viele weitere Dienste. So bequem dies ist, so dramatisch wäre ein Zugriff Unbefugter auf den iCloud-Account. Im Jahr 2016 kamen diverse Promi-Nacktbilder in Umlauf – und zwar durch Phishing bzw. simples Erraten der Passwörter. Bereits seit geraumer Zeit ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung quasi verpflichtend: Per SMS oder Push-Benachrichtigung wird ein Code geschickt, welcher zusätzlich zu Login und Passwort bei der Anmeldung an einem neuen Gerät erforderlich ist. So bringt es Hackern erst einmal wenig, wenn diese nur das Passwort wissen.2014 führte Apple Wiederherstellungsschlüssel ein, welche ein zusätzliche Möglichkeit sind, im Falle eines verlorenen Passwortes wieder Zugang zur Apple ID zu bekommen. Doch mit iOS 14 und macOS Big Sur änderte Apple die Funktion der Wiederherstellungsschlüssel grundlegend.Erstellt man nun einen Wiederherstellungsschlüssel , schaltet Apple die Möglichkeit ab, den normalen Weg der Passwortwiederherstellung zu beschreiten. Normalerweise ist es möglich, das Passwort durch eine bekannte E-Mail-Adresse zurückzusetzen oder bei Apple einen Kontowiederherstellungsprozess zu starten. Hat man jedoch einen Wiederherstellungsschlüssel bekommen, sind diese Möglichkeiten versperrt, sobald der Schlüssel abhanden gekommen ist.Natürlich ist der zusätzliche Schutz begrüßenswert – doch ausgedruckte Dokumente gehen beispielsweise bei Umzügen gerne verloren. Da an der Apple ID alle gekauften Apps, die iCloud-Email-Adresse und alle Fotos in der iCloud Foto-Bibliothek gebunden sind, kann hier großer finanzieller und persönlicher Schaden entstehen, wenn der Zugriff versperrt ist.Daher sollte man die Aktivierung des Wiederherstellungsprozesses besser aufschieben, bis Apple diesen Prozess um weitere Möglichkeiten ergänzt hat. Hat man aktuell noch Zugriff auf das Konto, möchte aber den Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren, findet man hier die Schritte zum Abschalten dessen.