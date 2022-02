Workaround: macOS 12.2 saugt Akku schnell leer – per App den Bug umschiffen

Bluetooth abschalten oder Zubehör deaktivieren

FluTooth schaltet Bluetooth automatisch ab und wieder an

App arbeitet im MacTechNews-Test einwandfrei

macOS 12.2 brachte außer einer überarbeiteten Musik-App so gut wie keine neuen Features mit, stellte allerdings dennoch ein wichtiges Update dar. Apple schloss nämlich in der aktuellen Version des Mac-Betriebssystems viele Sicherheitslücken. Allerdings schlich sich offenbar ein Fehler im Zusammenhang mit Bluetooth ein: Bereits kurz nach der Veröffentlichung berichteten etliche Nutzer eines MacBooks, dass sich über Nacht der Akku ihres Geräts entleert habe, obwohl dieses zugeklappt und damit vermeintlich im Ruhezustand gewesen sei (siehe ).Die Ursache dieses Verhaltens war schnell ausgemacht, denn allen derartigen Berichten war eines gemeinsam: Mit den MacBooks verbundene Bluetooth-Peripheriegeräte wie etwa Kopfhörer verhinderten, dass die Notebooks nach dem Zuklappen in den Ruhezustand wechselten. Da Apple bislang kein Update bereitstellte, lässt sich der Fehler nur umgehen, indem entweder Bluetooth vor dem Zusammenklappen in den Systemeinstellungen deaktiviert oder alle verbundenen Geräte getrennt werden. Wer das als zu lästig empfindet oder immer wieder einmal vergisst, kann jetzt auf eine App zurückgreifen, welche diese Aufgabe automatisch für ihn erledigt.Der Entwickler Jordi Bruin hat ein Software-Tool namens FluTooth veröffentlicht. Die App schaltet Bluetooth ab, wenn das MacBook geschlossen wird, und aktiviert die Funktechnik umgehend wieder, wenn man das Notebook aufklappt. Das Problem lässt sich durch diesen Workaround so lange umgehen, bis Apple den Fehler mit einem Update behebt. Bruin bietet seine App als sogenannte Donationware an; wer sie herunterladen und nutzen möchte, kann selbst den freiwillig zu zahlenden Betrag bestimmen. Die Eingabe von 0 Euro wird akzeptiert, so dass sich das Tool zunächst kostenlos testen lässt, bevor man sich gegebenenfalls für eine Spende entscheidet. Erforderlich sind zudem zwei Kurzbefehle, welche der Entwickler ebenfalls auf seiner Webseite zur Verfügung stellt.Bei einem kurzen Test von MacTechNews auf einem MacBook Air M1 erwies sich FluTooth als zuverlässig. Bluetooth wurde bei jedem Zuklappen des Notebooks deaktiviert und nach dem Öffnen wieder eingeschaltet. Ob sich etwa Kopfhörer oder anderes Zubehör automatisch wieder mit dem Rechner verbinden, hängt allerdings von den jeweiligen Geräten ab. In unserem Fall funktionierte das beispielsweise mit einem älteren Headset von Sony nicht, dieses musste manuell wieder zur Kontaktaufnahme mit dem MacBook bewogen werden. FluTooth funktioniert sowohl auf M1-MacBooks als auch mit Intel-Notebooks aus Cupertino.