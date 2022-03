Weltweite Smartphone-Verkäufe: Apple vor Samsung – und Samsung vor Apple

Apple verkaufte im Weihnachtsquartal rund 83 Millionen iPhones

Samsung liegt im gesamten Jahr 2021 vor Apple

Der weltweite Smartphone-Markt hat sich im vergangenen Jahr erholt, allerdings litt die Branche nach wie vor unter der Halbleiterkrise und den gestörten Lieferketten. Beides ging auch an Apple bekanntlich nicht spurlos vorbei. Der iPhone-Konzern konnte zwar von Oktober bis Dezember 2021 wieder einmal ein Rekordergebnis einfahren, der beeindruckende Umsatz hätte aber laut Tim Cook ohne diese negativen Einflüsse vermutlich um rund sechs Milliarden US-Dollar höher gelegen. Die verkauften Stückzahlen der Smartphones aus Cupertino waren einer aktuellen Analyse zufolge dennoch so hoch, dass Apple sich im Weihnachtsquartal wie schon im Vorjahr zum globalen Marktführer aufschwang.Apple verkaufte laut Gartner von Oktober bis Dezember 2021 knapp 83 Millionen iPhones. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres war das eine Steigerung um 3,9 Prozent. Der Marktanteil des kalifornischen Konzerns belief sich auf 21,9 Prozent, Ende 2020 betrug er 20,7 Prozent. Der weltweite Gesamtmarkt hingegen schrumpfte um 1,7 Prozent: Alle Smartphone-Hersteller zusammen konnten den Marktforschern zufolge im Weihnachtsquartal 2021 rund 379,5 Millionen Geräte absetzen.Noch stärker als Apple legte lediglich Samsung zu: Der südkoreanische Hersteller kam dank eines Zuwachses von 11 Prozent mit rund 69 Millionen verkauften Mobiltelefonen (Oktober bis Dezember 2020: 62 Millionen) auf einen Marktanteil von 18,2 Prozent und sicherte sich damit Platz zwei. Auf den weiteren Rängen folgten Xiaomi mit knapp 45 Millionen Geräten (plus 3,2 Prozent), Oppo (32,5 Millionen, minus 5,2 Prozent) und Vivo (29 Millionen, minus 10,6 Prozent).Bei den Verkaufszahlen des gesamten Jahres 2021 hatte allerdings Samsung die Nase vorn. Der südkoreanische Konzern verkaufte gut 272 Millionen Smartphones und damit 7,6 Prozent mehr als 2020. Mit einem weltweiten Marktanteil von 19,0 Prozent belegt das Unternehmen unangefochten Platz eins. Apple folgt einen Rang dahinter, gut 239 Millionen abgesetzte iPhones (2020: knapp 200 Millionen) bedeuteten einen Zugewinn von satten 19,7 Prozent und einen globalen Marktanteil von 16,7 Prozent (2020: 14,8 Prozent). Der iPhone-Absatz wuchs damit erheblich kräftiger als der Gesamtmarkt, welcher 2021 um 6,0 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Geräte zulegte.Auf den Positionen drei bis fünf platzierten sich ebenso wie im Weihnachtsquartal die chinesischen Hersteller Xiaomi, Oppo und Vivo. Die Erholung des weltweiten Smartphone-Marktes im Jahr 2021 macht den 2020 verzeichneten Rückgang in Höhe von von 12,5 Prozent allerdings noch nicht wett. Für das laufende Jahr hält Gartner wegen der anhaltenden Chipkrise und Störungen der Lieferketten einen erneuten Rückgang der Verkaufszahlen für wahrscheinlich.