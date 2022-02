iPad-Verkäufe rückläufig, aber Apples weltweiter Tablet-Marktanteil steigt weiter

iPad-Marktanteil steigt global auf 38 Prozent



Quelle: IDC

Herbe Rückschläge für Samsung und Lenovo

Tablet-Markt schwächt sich auf hohem Niveau ab

Wäre Apples iPad-Sparte ein eigenständiges Unternehmen, dann spielte sie in einer Liga mit so bekannten Größen wie Oetker, Beiersdorf oder Zalando. Im Produktportfolio des kalifornischen Unternehmens stellen die Tablets allerdings die kleinste Abteilung dar, zudem sorgte diese für die einzige Umsatzdelle in der ansonsten herausragenden Bilanz des letzten Kalenderquartals 2021 (siehe ). Dennoch haben iPad, iPad mini, iPad Air und iPad Pro für Apple eine große Bedeutung, denn der iPhone-Konzern ist seit Langem mit großem Abstand weltweiter Marktführer im Tablet-Sektor.Beide Entwicklungen spiegelt auch die aktuelle Untersuchung des Marktforschungsunternehmens IDC wider. Die Analysten verzeichneten bei iPads von Oktober bis Dezember 2021 einen Rückgang der verkauften Stückzahlen um knapp 9 Prozent. Insgesamt setzte Apple demzufolge 17,5 Millionen Tablets ab, nach 19,1 Millionen Exemplaren im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dass Apples Marktanteil sich dennoch von 36,6 Prozent auf 38,0 Prozent erhöhte, hat seine Ursache im Rückgang des Gesamtmarkts. Weltweit verzeichneten alle Hersteller zusammen einen Absatzrückgang um 11,9 Prozent auf 46 Millionen Geräte (4. Quartal 2020: 52,2 Millionen). Im gesamten Jahr 2021 sah es hingegen besser aus: 168,8 Millionen weltweit verkaufte Tablets bedeuten einen Zuwachs von 3,2 Prozent im Vergleich zu 2020.Besonders hart traf es im vergangenen Weihnachtsquartal die Tablet-Sparten von Samsung und Lenovo. Der südkoreanische Hersteller verkaufte IDC zufolge lediglich 7,3 Millionen Tablets, ein Rückgang um 2 Millionen oder 21,6 Prozent. Der globale Marktanteil belief sich zum Jahresende auf 15,9 Prozent, also weniger als die Hälfte von Apple. Das chinesische Unternehmen konnte 4,6 Millionen Geräte absetzen und damit 25,4 Prozent weniger als von Oktober bis Dezember 2020 (Marktanteil: 10,0 Prozent). Platz vier belegt Amazon, die Fire-Tablets des Onlinehändlers stagnierten bei 3,6 Millionen Geräten, der Marktanteil hingegen erhöhte sich auf 7,9 Prozent. Huawei komplettiert die Top-5 mit 2,5 Millionen verkauften Tablets (4. Quartal 2020: 2,9 Millionen, Marktanteil: 5,5 Prozent). Alle anderen Hersteller setzten 10,5 Millionen Tablets ab und liegen damit zusammen mit 22,8 Prozent erheblich unter Apples Marktanteil.IDC zufolge hat der Tablet-Markt im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2021 seinen Höhepunkt erreicht und schwächt sich seither ab. Der für das Marktforschungsunternehmen tätige Analyst Anuroopa Nataraj rechnet allerdings damit, dass die weltweite Nachfrage nach Tablets auch künftig über dem Niveau liegen wird, welches vor dem Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet wurde. Als Gründe nennt er unter anderem den anhaltenden und sich vermutlich noch verstärkenden Trend zu mobilem Arbeiten und Lernen sowie den steigenden Medienkonsum. Sollte diese Prognose sich bewahrheiten, dürfte Apples iPad-Sparte die jüngste Umsatzdelle in den kommenden Monaten wieder ausbügeln können.