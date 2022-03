Smartphones in Europa: Gute iPhone-Zahlen – und ein Überraschungseinsteiger

iPhone legt deutlich zu, Samsung führt

Eine neue Erfolgsmarke: realme

Man kann zwar nicht gerade behaupten, dass iPhones hierzulande selten anzutreffen sind, verglichen mit Apples Heimatland ist die Verbreitung allerdings wesentlich geringer ausgeprägt. Gerade die deutschen Marktanteile sind vergleichsweise schwach, in Deutschland dominieren Android und günstigere Geräte stärker als in fast allen anderen wohlhabenden Ländern. Wird man einen Blick auf Gesamt-Europa, so entwickeln sich die Zahlen aber eindeutig positiv für Apple. Den jüngsten Daten von Strategy Analytics zufolge , war 2021 ein durchaus erfolgreiches Jahr für die Apple-Smartphones, denn es gab deutliches Wachstum zu verzeichnen.Im Jahresvergleich legte das iPhone um 11 Prozent zu. Dieses Plus an abgesetzten Geräten spiegelt sich auch im Marktanteil wider, das iPhone kam demnach auf 23 Prozent. Samsung lag zwar weiterhin an der Spitze, musste jedoch geringe Rückgänge verkraften und lag nur noch bei 29 Prozent. Zum ersten Mal in den Top 5 befand sich ein Hersteller, von dem viele Nutzer vermutlich noch gar nichts gehört haben. Mit einem Wachstum von 550 Prozent eroberte realme nämlich fast aus dem Stand drei Prozent Marktanteil – wenngleich der hohe prozentuale Zuwachs natürlich in erster Linie daher rührt, 2020 nahezu nichts verkauft zu haben.Auf realme sollte man allerdings durchaus ein Auge werfen, denn der Hersteller konnte mit konkurrenzfähiger Hardware, aggressiver Preisgestaltung und konsequenter Fokussierung auf Hardware für ein jüngeres Publikum schnell Aufmerksamkeit erringen. Das Unternehmen stammt aus China, gehört zu Oppo und ist inzwischen in 21 Ländern in den "Top Smartphones"-Ranglisten vertreten. Ob es sich um einen direkten Konkurrenten für Apple handelt, sei aber einmal dahingestellt. Auch wenn es Gerüchte gibt, Apple biete möglicherweise ein iPhone SE für 199 Dollar an, spielt sich Cupertinos Präsenz vor allem im mittel- bis hochpreisigen Markt ab.