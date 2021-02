Apple weltweit größter Smartphone-Hersteller im Weihnachtsgeschäft

Schrumpfender Markt, Wachstum für wenige

Apple größter Smartphone-Hersteller

Das Jahr 2020 brachte viele wirtschaftliche Verwerfungen mit, doch die gesamte IT-Branche kam bisher relativ gut durch die Corona-Krise. In einigen Bereichen war sogar kräftiges Wachstum zu verzeichnen. Durch vermehrtes Arbeiten im Home-Office stiegen die PC- und Tablet-Verkäufe im Jahr 2020 an, Versandhändler wie beispielsweise Amazon profitierten kräftig von geschlossenen Läden und Netflix & Co. verzeichnen hohen Kundenzuwächse.Etwas anders sieht es im Smartphone-Markt aus: Der weltweite Markt schrumpfte 2020 um 12,5 Prozent – und auch im Weihnachtsgeschäft sanken die globalen Verkäufe um 5,4 Prozent. 2019 gingen 406 Millionen Smartphones über die Ladentheke – 2020 hingegen nur 384 Millionen. Doch auch hier gibt es unter den Herstellern einige Gewinner: Xiaomi konnte im Weihnachtsquartal um fast 34 Prozent wachsen und auch Oppo vergrößerte die Anzahl der ausgelieferten Geräte um 13 Prozent, wie aus einer Studie von Gartner hervorgeht.Huawei ist der Verlierer im Weihnachtsgeschäft: Um satte 41 Prozent gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück. Samsung musste ebenfalls deutliche Absatzeinbußen in Kauf nehmen: Statt 70,4 Millionen Geräte verkaufte der südkoreanische Hersteller nur 62 Millionen Geräte.Die Schwäche von Samsung nutzte Apple im Weihnachtsquartal aus, um sich an die Spitze der weltweiten Smartphone-Hersteller zu setzen – zuletzt erreichte Apple dies im Jahr 2016. Apple konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal gut 10 Millionen iPhones mehr verkaufen – insgesamt lieferte Apple 80 Millionen Handys aus.Apple kam so im Weihnachtsgeschäft auf einen Marktanteil von knapp 21 Prozent – dies bedeutet, dass mehr als jedes 5. verkaufte Smartphone von Apple war. Die iPhone-Modelle gehören zu den teuersten Smartphones am Markt – dies macht die Zahlen umso beeindruckender.