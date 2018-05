Wegen Metal: Mac-Version für Weltraum-Epos Elite Dangerous eingestellt

Apples veraltetes OpenGL

Metal kann die Lücke nicht füllen

Elite Dangerous für den Mac wird eingestellt. Mit dem Einspielen eines neues Updates Ende des Jahres unterstützt das Open-World-Spiel kein macOS mehr. Spieler können sich dann nur noch über Windows oder Playstation einloggen. Den genauen Zeitpunkt für das Ende der Mac-Version gab Frontier Developments noch nicht bekannt. Das Entwicklerstudio hat den Verkauf des Spiels für macOS bereits eingestellt. Spielern, die weiter dabei sein wollen, wird zwar empfohlen, per Boot Camp teilzunehmen; einen offiziellen Support gebe es für diese Variante jedoch nicht.[banner]Den Grund liefert Frontier Developments gleich mit: Technische Barrieren verhinderten die Portierung von Elite Dangerous: Horizons. Neuerungen im "Chapter Four"-Update ließen sich nicht für die Mac-Version umsetzen. Während das Studio in einer ersten Mitteilung keine genauen Details bekannt gab, zeigt eine nachgeschobene, kurze Notiz die Gründe auf. Elite Dangerous: Horizons verwendet "compute shaders", eine Technologie, die unabhängig von der grafischen Anbindung beliebige Berechnungen auf die Grafikkarte auslagert. OpenGL unterstützt diese Option seit Version 4.3, die 2012 herauskam. Apples macOS unterstützt bis dato nur Version 4.1.Dass Apple OpenGL schon seit vielen Jahren nicht aktualisiert, kann mit der Implementierung der neuen Grafikschnittstelle namens Metal erklärt werden. Metal, seit macOS 10.13. High Sierra in der Version 2 erschienen, bietet einen viel direkteren Zugang zur Grafikkarte und zeigt daher eine viel bessere Spieleperformance im Vergleich zu OpenGL 4.1. Allerdings unterstützt der Befehlssatz mit dem Entwickler die Schnittstelle ansteuern können, compute shaders nicht direkt. Das gibt Frontier Developents auch als Grund für die Einstellung von Elite: Dangerous an. Stattdessen hat Apple eine eigene Funktion entwickelt, die Metal Performance Shaders , die das selbe können soll. Vermutlich ist jedoch der Aufwand, die OpenGL-Funktion auf Metal zu portieren, zu hoch. Ähnlich könnte es Blizzard ergangen sein: Das Studio von Starcraft und WoW gab technische Hürden an, die verhinderten, dass das Studio seinen Multiplayer-Shooter Overwatch auf den Mac bringt.