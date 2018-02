Vulkan-API auf dem Mac: Bald mehr Spiele?

In der Vergangenheit wurde Apple häufig kritisiert, dass die eigene OpenGL-Umsetzung von der Performance her lange nicht mit der auf Windows verfügbaren, Microsoft-eigenen Grafikschnittstelle DirectX mithalten kann. Installiert man auf Apple-Hardware Windows und führt Spiele aus, erhält man oftmals ein Vielfaches der Bildraten im Vergleich zu OpenGL-basierten Spielen unter macOS.Apple bietet seit 2015 auch auf Macs das neue Grafik-API Metal an, welches eine moderne, saubere und performante Schnittstelle darstellt. Allerdings scheuen viele Entwickler den hohen Portierungsaufwand von Spielen, die unter Windows mittels DirectX programmiert wurden - oftmals kommen so genannte "Wrapper" zur Portierung zum Einsatz, welche DirectX-Befehle auf Apples OpenGL-implementierung umleiten und somit Spiele mit dem Mac kompatibel machen. Dies führt allerdings dank Apples langsamer OpenGL-Umsetzung und wegen des zusätzlichen Rechenaufwandes häufig zu starker Beeinträchtigung der erreichbaren Bildraten.Die Khronos Group, verantwortlich für die Weiterentwicklung des OpenGL-Standards, hat vor einigen Jahren ein neues Grafik-API namens "Vulkan" veröffentlicht, welches in letzter Zeit zunehmend mehr in größeren Spieleproduktionen eingesetzt wird. Vulkan orientiert sich, wie Metal und DirectX 12 auch, an modernen Grafikkarten-Architekturen. OpenGL hingegen stammt ursprünglich von Silicon Graphics und entstand in den Grundzügen bereits in den frühen 80er Jahren unter dem Namen IRIS GL.Apple zeigt allerdings wenig Interesse an der Umsetzung von Vulkan auf dem Mac oder iOS-Geräten. Da sich die Programmierschnitstellen Vulkan und Metal vom Prinzip her aber sehr ähneln, wurde das Projekt MoltenVK ins Leben gerufen - das Ziel ist, dass auf allen wichtigen Plattformen wie Windows, macOS, Android und iOS ein konsistentes Grafik-API zur Verfügung stehen. Vulkan gibt es bereits auf Windows und Android und mittels MoltenVK sollen die meisten Programmierschnittstellen des Vulkan-APIs auch auf dem Mac und iOS verwendet werden können. MoltenVK leitet Befehle auf Apples Metal-API ohne die Konvertierung von Datentypen um, um ein Maximum an Performance zu erreichen.Valve, bekannt durch Counter Strike und die Steam-Plattform, hat bereits das Spiel "Dota 2" auf MoltenVK umgestellt - und erreicht dadurch im Vergleich zu Apples OpenGL-Implementierung eine 50 prozentige Performance-Steigerung.Sollten in Zukunft mehr große Spiele-Titel das Vulkan-API nutzen, könnten durch MoltenVK viele Spiele ohne gigantische Entwicklungskosten und mit guter Performance auf Mac und auch iOS portiert werden. Entwickler können MoltenVK ohne Lizenzzahlungen in jedem Spiele-Titel verwenden.