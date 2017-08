WSJ zum Apple-Event: Apple will am 12.9. ins Steve Jobs Theatre einladen

Apple hatte in den letzten Jahren verschiedene Orte für große Produktankündigungen gemietet. Mehrfach quartierte sich Apple im Bill Graham Civic Auditorium zu San Francisco ein, das bis zu 7000 Besucher aufnehmen kann. Genau dort hatte Apple übrigens vor 40 Jahren auch den Apple II gezeigt. Die Apple Watch wurde im Flint Center gezeigt, nicht weit entfernt vom Apple Campus. Auch dieser Ort ist für Apple historisch, denn dort präsentierte Steve Jobs einst den ersten Macintosh. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge will Apple diesmal eine ganz neue Lokalität beziehen: Das hauseigene Steve Jobs Theatre auf dem Gelände des Apple Parks. Dem Wall Street Journal nach hält Apple noch immer an diesen Plänen fest, auch wenn die Zeit ziemlich knapp wird.Drohnenaufnahmen der letzten Wochen hatten gezeigt, wie rasch die Arbeiten am unterirdisch gelegenen Steve Jobs Theatre voranschreiten. Dies ließ bereits Spekulationen aufkommen, Apple wolle angesichts des enormen Bautempos schon im September erstmals dort ein Event veranstalten. Dies wäre auch eine Erklärung, warum die Veranstaltung verhältnismäßig spät stattfindet, denn für Apples Bauunternehmen zählt wohl jeder Tag. Das Steve Jobs Theatre bietet Platz für rund 1000 Besucher. Damit fällt es wesentlich kleiner aus als das riesige Bill Graham Civic Auditorium - besitzt für Apple aber größere ideelle Bedeutung.Sollte Apple die Räumlichkeiten tatsächlich noch pünktlich fertiggestellt bekommen, so fände ein Event im Steve Jobs Theatre noch vor der kompletten Inbetriebnahme des Hauptgebäudes statt. Allerdings könnte man dann die Präsentation des iPhone 8 auch als eine Art Einweihungsfeier des Apple Parks sehen. Das folgende Video hatten wir vergangene Woche in den Kurzmeldungen untergebracht. Gut zu sehen ist, wie unfertig die Außenanlagen noch wirken. Einblicke ins Innere des Steve Jobs Theatres gibt es allerdings keine: