Bloomberg: Neues Apple TV im September

Dass Apple an einer neuen Generation des Apple TV arbeitet ist spätestens seit diesem Monat klar. So gibt es bereits eindeutige Hinweise in den Systemtiefen, in der aktuellen Betaversion von tvOS lässt sich nämlich bereits die Modellnummer finden (siehe diese Meldung: ). Rätselraten herrschte nur noch, ob die Vorstellung des Apple TV 5 schon im kommenden Monat stattfindet - oder ob Apple einen späteren Termin angepeilt hat. Nun meldet Bloomberg allerdings, dass die Vorstellung auf dem erwarteten Presse-Event im September stattfindet. Somit würde die Präsentation in der ersten oder zweitem Septemberwoche erfolgen. Im Juni hatte Tim Cook angedeutet, dass es zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres noch einiges zum Thema tvOS zu sagen gebe - ziemlich sicher meinte er damit den Marktstart der fünften Generation des Apple TV.Zu den wesentlichen Neuerungen der fünften Generation zählt Unterstützung von 4K-Auflösung sowie HDR-Video. Um dies zu stemmen verbaut Apple einen schnelleren Prozessor, außerdem muss ein neuerer HDMI-Standard zum Einsatz kommen. Bloomberg zufolge laufen momentan noch Verhandlungen zwischen Apple und den großen Filmstudios, damit via iTunes Store auch Filme in 4K angeboten werden können. Derzeit gibt es diese Auflösung in der TV- und Filmsektion noch nicht. Allerdings tauchten auch hierzu schon Hinweise auf, denn einige Nutzer fanden in ihrer Einkaufs-Historie plötzlich die Erwähnung einer 4K-Option. Unklar bleibt, wie groß das 4K-Angebot zu Anfang ist. Da die Verhandlungen gerade erst begonnen haben, kann man davon ausgehen, zunächst nur ein sehr überschaubares Sortiment an 4K-Filmen über den iTunes Store beziehen zu können. Laut Bloomberg befindet sich Apple auch in Gesprächen mit Anbietern, die jetzt bereits Apps für tvOS anbieten und darüber TV-Inhalte vertreiben.Apple hat noch keine Einladungen für das September-Event verschickt. Sollte es wie Anfang der Woche gemeldet am 12. September stattfinden, dann ist übernächste Woche mit der Ankündigung zu rechnen. Sonstige wichtige Themen des Events werden die beiden kommenden iPhone-Generationen (iPhone 7s sowie iPhone 8) sowie aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Apple Watch 3 sein.