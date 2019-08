Video: Apple Arcade ausprobiert

Video vom Apple Arcade und sechs Spielen

Große Downloads

Spiele für jeden?

Apples zukünftiger Spiele-Abo-Dienst "Apple Arcade" soll in den kommenden Monaten erscheinen – noch ist kein genauer Starttermin oder Preis bekannt. Neueren Gerüchten nach soll der Dienst 5 Dollar pro Monat kosten – doch dies wurde von Apple nicht bestätigt. Es ist möglich, dass Apple Arcade zusammen mit Apple TV+ im November an den Start gehen wird.Schon am Sonntag veröffentlichte 9to5mac Screenshots von Apple Arcade – noch ist unklar, wie die Nachrichtenseite an einen Beta-Nutzerkonto kommen konnte. Diese sind derzeit nämlich nur für Apple-Mitarbeiter zugänglich. 9to5mac veröffentlichte nun ein Video vom neuen Spiele-Dienst und zeigt die Benutzeroberfläche wie auch sechs bereits verfügbare Spieletitel: Way of the Turtle, Down in Bermuda, Hot Lava, Kings of the Castle, Sneaky Sasquatch und Frogger in Toy Town.Bei allen Spielen handelt es sich noch um frühe Alpha- oder Betaversionen. Für Spiele mit ausgefeilterer Grafik sollten sich zukünftige Kunden auf große Downloads einstellen: Hot Lava zum Beispiel erfordert einen Download von 4,7 GB. Ohne schnelle Internetverbindung könnten einige Downloads zum Geduldsspiel werden.Momentan sind nur sechs Spiele über Apple Arcade zugänglich – zum Marktstart sollen aber laut Apple mehr als 100 Games verfügbar sein. Noch ist unklar, ob es sich hauptsächlich um "familienfreundliche" Spiele handeln wird oder ob sich auch beispielsweise Shooter oder Horror-Spiele im Angebot von Apple Arcade wiederfinden.