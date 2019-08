Spiele im Abonnement: Apple Arcade soll knapp 5 Dollar pro Monat kosten

Preis in der App-Store-App entdeckt

Preisänderung ist noch möglich

Mehr als 100 Spiele angekündigt

Apple Arcade soll offenbar mit einer attraktiven Preisgestaltung an den Start gehen: Für das Spiele-Abonnement wird der iPhone-Konzern voraussichtlich knapp 5 US-Dollar monatlich verlangen. Der Erscheinungstermin ist allerdings noch nicht bekannt.Der Preis versteckt sich in einer der APIs, die von der App-Store-App verwendet werden. Das hat 9to5Mac herausgefunden. Das Portal hat bereits Zugriff auf Apple Arcade und fand in der App eine Werbebotschaft, in welcher das Abonnement gegen eine monatliche Gebühr in Höhe von 4,99 US-Dollar angepriesen wird. Zudem gibt es offenbar einen kostenlosen Probemonat.Eine Bestätigung durch Apple gibt es bislang nicht, es ist also möglich, dass sich der Preis bis zum Erscheinen noch ändert. Angekündigt hatte das kalifornische Unternehmen allerdings bereits bei der Präsentation im März, dass das Abonnement im Rahmen der Familienfreigabe von allen Mitgliedern einer Familie genutzt werden kann. Der genaue Starttermin von Apple Arcade ist bislang noch nicht bekannt, als wahrscheinlich gilt, dass Apple die Freigabe am 10. September verkündet. Apple Arcade soll gleichzeitig in mehr als 150 Ländern zur Verfügung stehen, zur Preisgestaltung außerhalb der USA gibt es derzeit noch keine Informationen.Das Angebot von Apple Arcade soll mehr als 100 Spiele für iOS, iPadOS, macOS und tvOS umfassen, die von Abonnenten des Dienstes ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Es handelt sich also nicht um einen Streamingservice für Games, wie ihn etwa Google mit Stadia oder die Telekom mit Magenta Gaming angekündigt haben. Derzeit testen Apple-Mitarbeiter das neue Angebot, ihnen stehen unter anderem Vorversionen einiger Spiele zur Verfügung, etwa "Lame Game 2", "Down in Bermuda", "Hot Lava" und "Frogger in Toy Town" sowie "Way of the Turtle" und "Kind of the Castle". Alle Spiele sind werbefrei, In-App-Käufe gibt es ebenfalls nicht.