Interne Tests mit Mitarbeitern beginnen

In den Mac App Store integriert

Beworbene Spiele

Apple Arcade soll eine Art von Netflix für Spiele sein – gegen einen monatlichen Betrag erhält der Nutzer Zugriff auf viele Spiele, welche zeitgleich für iOS, macOS, tvOS und iPadOS bereitstehen und somit auf allen Apple-Plattformen spielbar sind. Spielstände werden über iCloud synchronisiert und somit kann das Spiel auf jeder Plattform fortgesetzt werden. Die Spiele sind allesamt Werbefrei und kommen ohne jegliche Zusatzgebühren oder In-App-Käufe aus. Apple Arcade soll im Herbst nach macOS 10.15 Catalina und iOS 13 erscheinen – aber ein genauer Starttermin steht noch aus. Es ist unklar, ob Apple Arcade zeitgleich mit den Betriebssystem-Updates erscheint oder ob ein späterer Starttermin gewählt wird.Wie 9to5Mac herausgefunden hat, startete Apple kürzlich Tests von Apple Arcade mit Mitarbeitern – 9to5Mac konnte bereits Zugriff auf den neuen Dienst erlangen. Derzeit können Mitarbeiter den Dienst für einen Probemonat abonnieren – danach sind 0,49 Dollar fällig. Hierbei handelt es sich aber keinesfalls um den Preis, welchen Kunden zahlen werden. Dieser wird wahrscheinlich zwischen 5 und 20 Dollar liegen. Es ist zu erwarten, dass Apple auch Kunden einen Testmonat anbietet, bevor der monatliche Abo-Preis fällig wird.Auf dem Mac kann auf Apple Arcade über den Mac App Store zugegriffen werden, welcher über einen neuen Punkt in der Seitenleiste verfügt. Der grundsützliche Aufbau erinnert auch an die bereits bekannten Übersichtsseiten im Mac App Store:Wie auch auf den Übersichtsseiten des restlichen Mac App Stores bewirbt Apple auf den Apple-Arcade-Seiten einige Spiele. Darunter finden sich "Way of the Turtle", "Down in Bermuda", "Hot Lava", "Sneaky Sasquatch", "Kind of the Castle" und "Frogger in Toy Town" sowie "Lame Game 2". Derzeit sind einige Spiele bereits ausführbar, allerdings handelt es sich meist noch um Vorabversionen.