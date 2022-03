Vergleich: iPhone SE 3, iPhone SE 2 und iPhone 11

iPhone SE (2022): Leistungsstark und mit 5G

Das iPhone SE (2022) ist in den Farben Product Red, Polarstern und Mitternacht erhältlich

iPhone SE (2020): Preiswert und mit schwachem Akku

iPhone SE (2022) iPhone SE (2020) iPhone 11 Maße 138,4 × 67,3 × 7,3 mm 138,4 × 67,3 × 7,3 mm 150,9 × 75,7 × 8,3 mm Gewicht 144 Gramm 148 Gramm 194 Gramm CPU A15 A13 A13 RAM 4 GB 3 GB 4 GB Display 4,7 Zoll (326 ppi) 4,7 Zoll (326 ppi) 6,1 Zoll (326 ppi) True Tone ja ja ja Speicherkapazität 64, 128, 256 GB 64, 128, 256 GB 64, 128 GB (256 GB nicht bei Apple) 5G ja nein nein Entsperrmethode Touch ID Touch ID Face ID Vorderkamera 7 Megapixel 7 Megapixel 12 Megapixel Hauptkamera 12 Megapixel mit Weitwinkel 12 Megapixel mit Weitwinkel 12 Megapixel Zweifachkamera mit Weitwinkel und Ultraweitwinkel Kabelloses Laden ja ja ja Preis ab 519 Euro ab zirka 415 Euro ab zirka 530 Euro, ab 579 Euro bei Apple

iPhone 11: Größer, schwerer und mit Face ID

Mit dem iPhone SE der dritten Generation bringt Apple die Reihe wieder einigermaßen auf den aktuellen Stand der Technik, wenngleich Nutzer im Vergleich zum iPhone 13 so manche Abstriche in Kauf nehmen müssen. Auch wenn das Gerät vielfach als günstigster Einstieg in die Welt des iPhones gehandelt wird, so gibt es doch einige Alternativen: Das Vorgängermodell ist bei vielen Händler nach wie vor verfügbar, das iPhone 11 wiederum spielt in einer preislich ähnlichen Liga wie das iPhone SE (2022) – und stellt für einige Nutzer möglicherweise die sinnvollere Investition dar.Wenn es ein iPhone mit konkurrenzfähiger Rechenleistung für unter 600 Euro sein muss, führt am aktuellen SE-Modell kein Weg vorbei: Käufer erhalten den aus dem iPhone 13 bekannten A15-Chip sowie 4 Gigabyte RAM. Damit dürfte das Gerät über einen relativ langen Zeitraum mit iOS-Updates versorgt werden. Ebenfalls zukunftsweisend: Als einziges der drei Geräte unterstützt es 5G, wenngleich keine Kompatibilität mit dem mmWave-Frequenzbereich vorhanden ist. Touch ID mag mancher zwar im Vergleich zu Face ID als veraltet empfinden, allerdings bieten beide biometrische Entsperrmethoden spezifische Vor- und Nachteile – letztlich handelt es sich um eine Frage der persönlichen Geschmacks. Das trifft natürlich auch auf das Design zu: Die dicken Bildschirmränder und der Home-Button wirken selbst im Vergleich zum 2019 veröffentlichten iPhone 11 recht angestaubt. Das LC-Display ist außerdem reichlich unspektakulär – selbst Android-Smartphones der Mittelklasse punkten in dieser Disziplin oftmals mit 120-Hertz- sowie OLED-Panels.Das iPhone SE der zweiten Generation musste bei Apple dem aktuellen Modell weichen. Bei einigen Händlern steht es natürlich noch zum Verkauf – die 64-GB-Variante ist ab zirka 415 Euro zu haben. Damit liegt es etwa hundert Euro unter dem Einstiegspreis für das SE (2022). Auch wenn das Gerät das Aussehen und viele der technischen Spezifikationen mit der aktuellen Baureihe teilt, so ist es doch nur noch eingeschränkt zu empfehlen: Auf Deep Fusion und die neuartigen fotografischen Stile muss das SE 2 verzichten, Zeitlupenvideos werden von der Frontkamera nicht unterstützt. Recht mäßig ist die Akkulaufzeit: Apple verspricht eine Videowiedergabe von 13 Stunden – die beiden Konkurrenten leisten deutlich mehr.Das iPhone 11 kostet bei Apple mindestens 579 Euro und damit 60 Euro mehr als ein aktuelles iPhone SE. Wer nach günstigeren Angeboten Ausschau hält, wird in aller Regel fündig: Der Straßenpreis beträgt etwa 530 Euro für das Modell mit 64 GB. Wie das iPhone SE 2 verrichtet auch hier ein A13 Bionic seinen Dienst. Das Gerät ist zudem das größte und schwerste von allen hier vorgestellten iPhones. In vielerlei Hinsicht hat das iPhone 11 aber die Nase vorn: Der Schutz vor Wasser ist am höchsten, außerdem finden zwei Kameras auf der Rückseite Platz. Einen Nachtmodus sucht man bei allen SE-Modellen vergebens und die Frontkamera ist jener der beiden anderen Geräte deutlich überlegen. Dank des TrueDepth-Moduls sind Spielereien wie Animojis möglich. Der U1-Chip ortet AirTags genauer und die Akkulaufzeit schlägt beide SE-Modelle um Längen. iPhone SE (2022) ab 519 Euro im Apple Online Store iPhone 11 ab 579 Euro im Apple Online Store